Windsurf, il giovanissimo Michele Bonsanto campione Europeo under 13 nello slalom

Il campionato giovanile europeo si è disputato in Austria sul Lago di Neusiedl Am See con giornate difficilissime per tutti i ragazzi, caratterizzate da pioggia e vento forte (25/35 Nodi) che hanno messo a dura prova la resistenza dei giovani atleti