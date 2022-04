Comincia la nuova stagione di Michele Bonsanto: il windsurfer garganico esordisce nella nuova categoria

Esordio stagionale per Michele Bonsanto: il giovane windsurfer garganico, primo agli Europei di Windsurf (categoria slalom) ai campionati Europei under 13 disputati lo scorso anno a Vieste, si appresta a iniziare la nuova stagione, nella nuova categoria Under 15. La prima tappa, in programma il 23 e 24 aprile, si terranno presso il Centro Surf Tre Ponti di Livorno.

Il 14enne pugliese, tesserato per la G.D. Vela Lni Vieste e unico rappresentante della Capitanata e della Puglia, ricomincia dunque, nella specialità Slalom Fin nella quale l’anno scorso ha primeggiato sia in Italia che in Europa, confrontandosi con i migliori atleti italiani provenienti dai migliori Centri Surf & Windsurf Italiani ed Europei.

Il giovane windsurfer garganico, pur in condizioni ancora poco estive, sta svolgendo da circa un mese gli allenamenti presso gli ottimi spot che la costa tra Peschici e Vieste offre, nella speranza di ottenere dei buoni risultati considerando il salto di categoria e comunque divertendosi nel praticare questo bellissimo sport.

Dopo la due giorni in Toscana, il 28 e 29 maggio tappa a Messina, seguita da quella di Oristano in programma il 2 e 3 luglio. Dall’8 al 12 giugno, Bonsanto è atteso dal campionato Europeo Jym in Sardegna; dal 14 al 21 agosto ci si sposterà in Turchia per i mondiali di categoria. Infine, a ottobre, è previsto il campionato Zonale Sud Italia.