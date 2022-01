Tutto sull'avversario del Foggia: il Latina

Serie C Girone C

Falcidiato dal Covid, senza più Merkaj passato al Campobasso in cambio di Vitali che si aggiunge a Rizzo, prelevato dalla Juve Stabia. Il Maestro Zeman dovrà letteralmente inventarsi la formazione da mandare in campo alle 17:30 allo Zaccheria contro il Latina. Il 2022 riparte dalla terza giornata, causa pandemia, e i rossoneri sono chiamati a una prova convincente che frutti tre punti dopo il pari acciuffato in extremis prima di Natale con il Monterosi. Di contro ci sarà il Latina di Daniele Di Donato che, prima di Natale, aveva perso solo due delle ultime nove gare caratterizzate da cinque vittorie e due pareggi.

I pontini sono tornati nel calcio che conta, da ripescati, dopo quattro stagioni passate in Serie D all’esito del fallimento del 2017, quando i laziali stavano disputando la loro quarta stagione di fila in Serie B. Dopo un inizio di stagione deficitario con sette sconfitte nelle prime undici gare, i nerazzurri hanno ingranato. Sette vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte per un totale di 22 reti realizzate e 25 subite sono i numeri finora messi insieme dal Latina. Fuori casa, tuttavia, il rendimento è impietoso: due pareggi e ben sette sconfitte per appena cinque gol segnati e ben 17 incassati. Cannoniere della squadra è l’attaccante Carletti con sette reti. Seguono altri due compagni di reparto, Sane e Jefferson con quattro centri; due gol per il difensore Ercolano; un centro a testa per il difensore Nicolao e i centrocampisti Di Livio (figlio d’arte), Teraschi e Tessiore.

Nessuna novità dal mercato di riparazione invernale per una rosa che era stata praticamente ricostruita in tutta fretta in estate. Rispetto alla compagine che ha iniziato il campionato, sono partiti il centrocampista Ricci destinazione Fano e l’attaccante Pastore passato alla Vastese. In porta è arrivato lo svincolato Tonti, in predicato di passare al Foggia dal Como ai tempi della ripartenza dalla Serie D. Anche il Latina si presenterà allo Zaccheria a ranghi ridotti causa infortuni e casi Covid.

Arbitro dell’incontro sarà Tommaso Zamagni di Cesena.

Di seguito l’attuale rosa del Latina. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla ventesima giornata.

LATINA – Allenatore: Daniele Di Donato

PORTIERI

Francesco Alonzi (Confermato – 2000) (1/-2)

Matteo Cardinali (Proveniente dal Matelica – 2001) (19/-23)

Alessandro Tonti (Proveniente dal Ravenna – 1992) (0/-0)

DIFENSORI

Nelson Atiagli (Confermato – 1996) (8/0)

Lorenzo Carissoni (Proveniente dalla Vis Pesaro – 1997) (5/0)

Alessandro Celli (Proveniente dal Virtus Francavilla – 1997) (6/0)

Eros De Santis (Proveniente dalla Viterbese – 1997) (16/0)

Emanuel Ercolano (Proveniente dalla Sampdoria – 2002) (14/2)

Andrea Esposito (Confermato – 1986) (18/0)

Andrea Giorgini (Confermato – 2002) (17/0)

Giuseppe Nicolao (Proveniente dal Nardò – 1994) (19/1)

CENTROCAMPISTI

Stefano Amadio (Proveniente dal Fano – 1989) (15/0)

Christian Barberini (Confermato – 1999) (13/0)

Marco D’Aloia (Proveniente dal Pescara – 2001) (1/0)

Lorenzo Di Livio (Proveniente dal Potenza – 1997) (18/1)

Andrea Marcucci (Proveniente dal Virtus Entella – 1999) (10/0)

Emanuele Spinozzi (Proveniente dalla Pistoiese – 1998) (5/0)

Marco Teraschi (Confermato – 2001) (17/1)

Andrea Tessiore (Proveniente dalla Vis Pesaro – 1999) (20/1)

ATTACCANTI

Cristian Carletti (Proveniente dall’Arezzo – 1996) (20/7)

Jefferson (Proveniente dal Catanzaro – 1988) (18/4)

Filippo Mascia (Proveniente dalla Torres – 2002) (8/0)

Lorenzo Rosseti (Proveniente dal Como – 1994) (12/0)

Alessandro Rossi (Proveniente dall’Arzachena – 2001) (8/0)

Adama Sane (Proveniente dal Mantova – 2000) (14/4)

Andrea Zini (Proveniente dalla Pianese – 1998) (2/0)

CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Luca Ricci (C) (Confermato e poi ceduto al Fano – 1999) (2/0)

Alessandro Pastore (A) (Confermato e poi ceduto alla Vastese – 2002) (0/0)