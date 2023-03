Torneo di taekwondo 'Kim e Liù': pioggia di medaglie per i piccoli atleti del team Smiraglia

Al Palaflorio di Bari è andato in scena il torneo di Taekwondo 'Kim e Liù' regionale, grande manifestazione sportiva interamente dedicata ai bambini alla sua prima edizione in Puglia. All’interno del tempio dello sport barese, nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 marzo, 1200 bambini di età compresa tra i cinque e i nove anni si sono dati battaglia nel torneo a loro dedicato.

Una giornata di sport nel senso più profondo, con la presenza sì della rivalità, ma soprattutto di un grande rispetto, disciplina, educazione e passione per questo sport. Tanti i bambini provenienti da tutta la Puglia, e con loro tantissimi genitori ed amici che hanno portato il totalizzatore degli ingressi oltre 3000. Girando tra i vari tappeti gara allestiti si spaziava dai 'mini atleti' alle primissime armi in questa disciplina, a quelli alla loro seconda o terza gara che hanno messo in campo tutto l’agonismo del caso sempre ovviamente nel rispetto delle regole.

Ma chi sono Kim e Liù? Sono i due fratellini che amano il Taekwondo protagonisti di un fumetto a puntate inserito all’interno della rivista ufficiale della FITA (Federazione Italiana Taekwondo). Sono stati creati con lo scopo di aggiungere l’elemento didattico a quello promozionale. Attraverso le storie dei due eroi i bambini potranno amare ancor di più questo sport e soprattutto imparare le otto “mosse segrete” (forme) per diventare dei campioni. E i campioni del Team Smiraglia accompagnati dai loro coach Giuliano ed Ugo a Bari sono stati: Mattia Frascaria, Roberto Siccotti, Luciano De FIlippis, Aurora Chiarot, Anna Torraco e Rosario Buonpensiero che hanno conquistato la medaglia d’oro. Argento per Andrea Nota, Marilù Magristro, Antonio De Matteis e Gaia Abbruzzese. Sul podio anche Matteo Nota, Andrea La Salandra e Flavia Di Bella, che hanno conquistato la medaglia di bronzo.