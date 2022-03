Gargano Dart, la squadra di freccette di San Nicandro Garganico porta la Puglia in alto: è quarta nel medagliere

Alla nona edizione del ‘Sei Regioni di freccette’ che si è svolta ad Atessa in provincia di Chieti, l'associazione ‘Gargano Dart Carmelo D’Addetta’ - nata nel maggio 2021 - ha rappresentanto la Puglia, per la prima volta, conquistando il quarto posto nel medagliere. Nata durante il periodo del lockdown da cinque amici con la passione delle freccette, la compagine garganica è intitolata a Carmelo D'Addetta, scomparso il 13 novembre 2018, molto legato ai fondatori e giocatore di freccette amatoriale.

Venerdì 11 marzo il team ha conquistato quattro medaglie, con il secondo posto nella categoria B per Borazio Giuliano e Gentile Francesco, il secondo posto per D’Addetta Domenico e Leone Michele nella categoria C, secondo posto per Cipriani Adriano e Polignone Cesare nella categoria D e terzo posto per Battista Maria e Vocale Loredana nella categoria C femminile.

Nella giornata successiva il miglior piazzamento lo ha fatto registrare Francesco Gentile con il quarto posto della categoria B, mentre Loredana Vocale Loredana ha conquistato la sua seconda medaglia personale raggiungendo la terza posizione nella categoria C. Domenica 13 marzo la Gargano Darts si è arresa all’ultimo leg contro i vicecampioni raggiungendo la quinta posizione, mentre i Gargano Darts ‘Senior’ hanno raggiunto la terza posizione ma senza medaglia.

“Voglio ringraziare tutti i partecipanti che si sono presentati ed hanno dato la possibilità di farci conoscere in modo positivo dimostrando un ottimo livello di gioco e portando la Puglia nella classifica del medagliere alla quarta posizione alla sua prima apparizione e a pari merito del Lazio. Noi continuiamo sulla nostra strada e continuiamo a crescere infatti a breve inizierà il primo campionato nazionale che verrà disputato nella provincia di Foggia dove presentiamo cinque squadre pronte ad affrontare le finali di Bolzano che si svolgeranno dal 3 al 5 giugno, ricordo a tutti che non è mai tardi per iniziare a giocare nella nostra città ci sono ben cinque campi gara attivi pronti ad accogliervi. Inoltre siamo disponibili a formare corsi di apprendimento tecnico per dare a giovani e meno giovani le basi esatte per affacciarvi al mondo delle darts nel modo più appropriato. L’obiettivo è portare più giovani possibili a frequentare questo sport altamente educativo ed affascinante dove il fair play viene prima di ogni altra cosa, fatevi avanti vi aspettiamo” l’appello del presidente Domenico D'Addetta.