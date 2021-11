Show Olimpico a Foggia: Gigi Samele affronta Aron Szilagyi nel remake della finale di Tokyo 2020

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Olympia è lieta di comunicare che martedì 7 dicembre 2021, alle ore 20.00, presso la “Città del Cinema” di Foggia, avrà luogo l’evento “Show Olimpico”, remake dell’avvincente finale olimpica di sciabola di Tokyo 2020 tra il tre volte Campione Olimpico Aron Szilagyi e il due volte Argento Olimpico di Tokyo Gigi Samele, nostro concittadino, manifestazione sportiva di rilievo internazionale che permetterà alla città di Foggia di omaggiare due atleti di altissimo e straordinario livello, due fuoriclasse della sciabola.

L’evento internazionale è organizzato per la promozione dello sport e in particolare della scherma, sport ricco di valori sani che insegna ai suoi praticanti il rispetto delle regole e dell'avversario, in un territorio che da sempre prepara talenti e atleti di altissimo livello come Gigi Samele, e renderà onore ad un atleta foggiano, orgoglio del nostro territorio, partito con la sua carriera di schermidore dal Palazzetto della Scherma di Foggia e che da anni si distingue nelle competizioni italiane e rappresenta il nostro Paese nelle competizioni internazionali. Il Remake sarà preceduto da attività ludica e promozionale schermistica, rivolta a bambini e ragazzi, con la partecipazione dell’Asd Fencing Club Daunia Foggia. Sarà, dunque, di nuovo Samele vs Szilagyi, un appuntamento imperdibile, un evento che gode del patrocinio della Regione Puglia e dell’Aics di Foggia, fortemente voluto e organizzato dall’Asd Olympia per rivivere insieme le bellissime emozioni della finale di Tokyo del 24 luglio scorso.