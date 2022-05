Il Circolo Schermistico Dauno detta legge nel circuito Master: Nicastro primo, Lo Muzio sul podio

La quinta ed ultima tappa del circuito Master prima delle finali in programma a Courmayeur che dal 9 al 12 giugno assegneranno i titoli italiani di categoria, disputata a Busto Arsizio, ha regalato una grande gioia alla scherma pugliese col ritorno alla vittoria del plurititolato sciabolatore del Circolo Schermistico Dauno Carlo Nicastro nella categoria Master 2: l’atleta foggiano ha sconfitto nei quarti Lorenzo Giacinto Morretta (Società del Giardino Milano) per 10-8, in semifinale il portoghese Jorge Esteves (terzo classificato ex aequo con Vincenzo Tallarico del Petrarca Scherma) col punteggio di 10-3 e Antonio Adinolfi del Club Scherma Roma per 10-4 in finale.

Per le società pugliesi arrivano anche tre terzi posti con Laura Lotti (Lame Azzurre Brindisi) e Francesca Zurlo (Daunia Fencing Club) nel fioretto e con Gabriella Lo Muzio (Circolo Schermistico Dauno) nella sciabola.

Nel fioretto femminile categoria 0 Lotti supera 10-6 nei quarti di finale la foggiana tesserata per il Club Scherma Torino Roberta Annicchiarico ma in semifinale cede per 10-5 a Flavia Bogdana Lazar (Fencing Different) – poi sconfitta in finale da Paola Quadri della Scherma Bergamo col punteggio di 10-4 – e sale sul terzo gradino del podio assieme ad Anna Dal Don del Circolo Scherma Mestre.

Nella categoria Master 1 femminile Francesca Zurlo regola nei quarti Ester Zanco del Comini Padova ma in semifinale si arrende all’ultima stoccata nei confronti di Marianna Attili del Circolo della Scherma Terni, che poi sempre all’ultima stoccata si aggiudica la finale contro la compagna di club Francesca Maria Facioni; Zurlo chiude terza a pari merito con Silvia Sopetto del Comini Padova.

Nella sciabola femminile categoria 2 Gabriella Lo Muzio supera Daniela Pescale del Petrarca Scherma con un rotondo 10-0 ma in semifinale cede all’ultima stoccata a Maria Teresa Giordano (Società del Giardino Milano) e chiude sul terzo gradino del podio assieme a Umberta Riboldi (Scherma Alba). La vittoria va a Martina Ganassin dell’Accademia Musumeci Greco che in finale batte Giordano col punteggio di 10-8.

QUINTA PROVA NAZIONALE MASTER - SCIABOLA MASCHILE CAT. 2 - Busto Arsizio, 1 maggio 2022

Finale

Nicastro (Circolo Schermistico Dauno) b. Adinolfi (Club Scherma Roma) 10-4

Semifinali

Adinolfi (Club Scherma Roma) b. Tallarico (Petrarca Scherma) 10-4

Nicastro (Circolo Schermistico Dauno) b. Esteves (Fed. Portogallo) 10-3

Quarti di finale

Adinolfi (Club Scherma Roma) b. Davì (Società del Giardino Milano) 10-9

Tallarico (Petrarca Scherma) b. Castagner (Lame Gialloblu) 10-9

Nicastro (Circolo Schermistico Dauno) b. Morretta (Società del Giardino Milano) 10-8

Esteves (Fed. Portogallo) b. Emmerich (Officina della Scherma) 10-8

Classifica (13): 1. Carlo Nicastro (Circolo Schermistico Dauno), 2. Antonio Adinolfi (Club Scherma Roma), 3. Vincenzo Tallarico (Petrarca Scherma) e Jorge Esteves (Fed. Portogallo), 5. Oliver Emmerich (Officina della Scherma), 6. Diego Castagner (Lame Gialloblu), 7. Lorenzo Giacinto Morretta (Società del Giardino Milano), 8. Davide Davì (Società del Giardino Milano).

QUINTA PROVA NAZIONALE MASTER - FIORETTO FEMMINILE CAT. 0 - Busto Arsizio, 30 aprile 2022

Finale

Quadri (Scherma Bergamo) b. Lazar (Fencing Different) 10-4

Semifinali

Quadri (Scherma Bergamo) b. Dal Don (Circolo Scherma Mestre) 10-2

Lazar (Fencing Different) b. Lotti (Lame Azzurre Brindisi) 10-5

Quarti di finale

Quadri (Scherma Bergamo) b. Tamosiunaite (Frascati Scherma) 10-1

Dal Don (Circolo Scherma Mestre) b. Martewicz (Comini Padova) 10-6

Lotti (Lame Azzurre Brindisi) b. Annicchiarico (Club Scherma Torino) 10-6

Lazar (Fencing Different) b. Pesando (Club Scherma Torino) 10-1

Classifica (10): 1. Paola Quadri (Scherma Bergamo), 2. Flavia Bogdana Lazar (Fencing Different), 3. Laura Lotti (Lame Azzurre Brindisi) e Anna Dal Don (Circolo Scherma Mestre), 5. Kalina Magdalena Martewicz (Comini Padova), 6. Roberta Annicchiarico (Club Scherma Torino), 7. Greta Tamosiunaite (Frascati Scherma), 8. Tania Pesando (Club Scherma Torino).

QUINTA PROVA NAZIONALE MASTER - FIORETTO FEMMINILE CAT. 1 - Busto Arsizio, 30 aprile 2022

Finale

Attili (Circolo della Scherma Terni) b. Facioni (Circolo della Scherma Terni) 10-5

Semifinali

Facioni (Circolo della Scherma Terni) b. Sopetto (Comini Padova) 10-4

Attili (Circolo della Scherma Terni) b. Zurlo (Daunia Fencing Club) 10-9

Quarti di finale

Sopetto (Comini Padova) b. Pingelli (Giulio Verne Scherma) 10-0

Zurlo (Daunia Fencing Club) b. Zanco (Comini Padova) 10-1

Attili (Circolo della Scherma Terni) b. Nurra (Circolo Schermistico Sassarese) 10-0

Classifica (7): 1. Marianna Attili (Circolo della Scherma Terni), 2. Francesca Maria Facioni (Circolo della Scherma Terni), 3. Francesca Zurlo (Daunia Fencing Club) e Silvia Sopetto (Comini Padova), 5. Cecilia Pingelli (Giulio Verne Scherma), 6. Ester Zanco (Comini Padova), 7. Maria Bernadetta Nurra (Circolo Schermistico Sassarese).

QUINTA PROVA NAZIONALE MASTER - SCIABOLA FEMMINILE CAT. 2 - Busto Arsizio, 1 maggio 2022

Finale

Ganassin (Accademia Musumeci Greco) b. Giordano (Società del Giardino Milano) 10-8

Semifinali

Ganassin (Accademia Musumeci Greco) b. Riboldi (Scherma Alba) 10-2

Giordano (Società del Giardino Milano) b. Lo Muzio (Circolo Schermistico Dauno) 10-9

Quarti di finale

Riboldi (Scherma Alba) b. Minto (Petrarca Scherma) 10-5

Giordano (Società del Giardino Milano) b. Kaiser (Genova Scherma) 10-4

Lo Muzio (Circolo Schermistico Dauno) b. Pascale (Petrarca Scherma) 10-0

Classifica (7): 1. Martina Ganassin (Accademia Musumeci Greco), 2. Maria Teresa Giordano (Società del Giardino Milano), 3. Gabriella Lo Muzio (Circolo Schermistico Dauno) e Umberta Riboldi (Scherma Alba), 5. Nellina Minto (Petrarca Scherma), 6. Linda Kaiser (Genova Scherma), 7. Daniela Pascale (Petrarca Scherma).