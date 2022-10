Scherma, ai mondiali Master la foggiana Lo Muzio è medaglia d'oro nella sciabola a squadre

Dopo tre anni di stop causa pandemia (l’ultima edizione venne disputata a Il Cairo nel 2019) tornano a Zara, in Croazia, i Campionati del Mondo Master di scherma e la Puglia porta a casa una medaglia d’oro con Gabriella Lo Muzio nella sciabola femminile a squadre.

Il team azzurro, formato anche da Costanza Drigo, Margherita Camerin, Iris Gardini, Claudia Bandieri e Marinella Garzini, ha superato 30-22 la Francia in semifinale e 30-28 la Gran Bretagna in finale. Medaglia di bronzo agli Stati Uniti.

Nella prova individuale Gabriella Lo Muzio, tesserata per il Circolo Schermistico Dauno, ha chiuso al 19° posto, superata negli ottavi di finale dalla tedesca Christine Zoppke col punteggio di 10-5.

Si è fermato a pochi passi dal podio della sciabola maschile Carlo Nicastro, anch’egli del Circolo Schermistico Dauno: dopo avere sconfitto 10-3 l’olandese Nico Van Sterkenburg, per 10-5 il canadese Thomas Nguyen e per 10-3 il polacco Michal Zablocki, si è arreso per 10-7 nei quarti di finale al tedesco Svend Berger piazzandosi al sesto posto.

In gara nella rassegna iridata anche la fiorettista Maria Grazia Lattanzio, foggiana in forza da qualche anno al Club Scherma Bari, che si è classificata al 18° posto dopo lo stop negli ottavi di finale per mano dell’australiana Abigail Nutt, impostasi col punteggio di 10-6.