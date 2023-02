Grande successo a San Severo il Gran prix under 14 di scherma: le ragazze del 2010 sfiorano la vittoria

Ventinove società provenienti da dodici diverse regioni, sessanta squadre e 250 atleti in pedana: sono grandi numeri quelli del Gran Prix “Kinder Joy of Moving” disputato al Palazzetto “Oberdan Marchegiani” con l’organizzazione del Club Scherma San Severo. La prima giornata ha visto il dominio della Scherma Ariccia, che si è imposta nei Ragazzi/Allievi sulle Fiamme Oro; terzo posto per il Frascati Scherma e nono per il Club Scherma San Severo con Vincenzo Francesco D’Angelo, Andrea Ferrelli e Domenico Montagano. Successo ariccino anche nelle Bambine/Giovanissime con la finale vinta sul Champ Napoli mentre il Frascati Scherma ha ottenuto un altro terzo posto. In questa gara il Club Scherma San Severo presentava ben due squadre: quella formata da Ilaria Salcone, Emma Pia Stroppa e Gaia Tantimonaco ha sfiorato il podio mentre la formazione di Giorgia Colio, Sara Contaldi, Chiara La Salandra e Angela Mazzetti è stata fermata il turno precedente.

La giornata di domenica si è aperta con la gara Maschietti/Giovanissimi che ha visto l’affermazione del Champ Napoli su Scherma Ariccia e Frascati Scherma. Il Club Scherma San Severo era presente con Francesco Borzacchiello, Antonio Conte, Marco D’Amico e Michele Pensato. La gara clou è stata senza dubbio quella conclusiva, dedicata alle Ragazze/Allieve che si è risolta in un derby tra le campionesse in carica del Club Scherma San Severo e il Circolo Schermistico Dauno: alla fine sono salite sul gradino più alto del podio le foggiane ma questo nulla toglie alla grande prestazione di Nicole Bentivoglio, Alice Coco, Maria Antonietta Stella Fiore e Gloria Perillo.

Al terzo posto il Champ, mentre l’altra squadra di San Severo, formata da Rebecca Albanese, Viola Perillo e Sofia Pia Stroppa ha chiuso al nono posto. Grande soddisfazione del Presidente avv. Matteo Starace: “L’evento, oltre a rappresentare un indubbio successo sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, è stato anche l’occasione per sostenere importanti tematiche a carattere sociale: in entrambe le giornate era presente con un proprio stand informativo il locale Centro Antiviolenza “Il Filo di Arianna”, riconosciuto dalla Regione Puglia, in attuazione della campagna “Allènati contro la Violenza”, slogan scelto per lavorare insieme al mondo dello sport sulla prevenzione della violenza sulle donne. Con piacere ed onore abbiamo ricevuto la visita di Rosa Barone, Assessore Regionale al Welfare, Politiche di benessere sociale e pari opportunità.

Domenica 5 febbraio è stato inoltre sottoscritto tra il Club Scherma San Severo e la Associazione Nazionale “Costruiamo Gentilezza” il Patto della Gentilezza con l’Ambasciatrice Arcangela De Vivo; da questo momento gli atleti del nostro Club si fregeranno del simbolo “Costruiamo Gentilezza”. Un grazie va rivolto a tutti i componenti del Comitato Organizzatore per il grande impegno profuso e, per i risultati ottenuti in pedana, allo staff tecnico guidato dal Maestro Andrea Stroppa, coadiuvato da Luigi Coco e Andrea Guida”.