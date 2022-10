Scherma, i foggiani Carafa e Maestri sul podio alla prima prova nazionale cadetti

Splendido secondo posto a Salsomaggiore in occasione della prima prova Nazionale Cadetti per la sciabolatrice del Circolo Schermistico Dauno Gaia Carafa, che si arrende solo in finale col punteggio di 15-11 nei confronti di Elisabetta Borrelli del Club Scherma Roma dopo una entusiasmante cavalcata. Carafa, esentata dal primo turno della diretta, aveva sconfitto in sequenza nei turni precedenti Benedetta Tufoni dell’Aeronautica Militare per 15-5, Gloria Davoli del Circolo Scherma Lametino per 15-8, la compagna di club Martina Di Mauro per 15-3 negli ottavi, Flavia Astolfi del Circolo della Scherma Terni per 15-6 nei quarti e Giada Galetti del Club Scherma Voltri per 15-8 in semifinale: tutte vittorie con ampio margine a conferma dell’ottima prestazione dell’atleta dauna. Sul terzo gradino del podio, assieme a Galetti, anche Francesca Romana Lentini del Club Scherma Roma.

Nel tabellone di sciabola maschile terzo posto per un altro atleta del Circolo Schermistico Dauno, Riccardo Maestri, che nel suo cammino mette in riga Djefté?Salustri della Scherma Ariccia per 15-6, Niccolò Bechini della Fides Livorno per 15-12, Andrea Barlocci del Club Scherma Varese per 15-10, Marco Span dell’Officina della Scherma Venezia per 15-9 e Edoardo Betti della Fides Livorno per 15-11 ma perde la semifinale con Giuseppe Perna del Champ Napoli per 15-3. In finale vince Leonardo Reale (Frascati Scherma) su Perna, terzo Massimo Sibillo (Milleculure Napoli) assieme a Maestri. Si ferma ai piedi del podio Giorgio Michele Palumbo della Scherma Trani, quinto classificato.