Sciabola femminile, finale tutta foggiana: oro per Michela Battiston e argento per Martina Criscio

Una finale di matrice foggiana nella sciabola femminile in occasione dei Campionati Italiani Assoluti in corso di svolgimento a Cagliari, anche se poi a vincere è stata la friulana dell’Aeronautica Militare Michela Battiston: friulana sì ma ormai pugliese di adozione, visto che si allena presso il Circolo Schermistico Dauno e a ricevere il premio come allenatore della neo campionessa italiana è stato il Maestro Benedetto Buenza.

In finale Battiston ha sconfitto all’ultima stoccata Martina Criscio delle Fiamme Oro, sua compagna in Nazionale. Nei turni precedenti la sciabolatrice dell’Aeronautica Militare aveva regolato nell’ordine Sofia Albieri del Petrarca Padova per 15-9, Alessandra Nicolai dei Carabinieri per 15-12, Sofia Ciaraglia delle Fiamme Oro per 15-11 ed Eloisa Passaro, anche lei delle Fiamme Oro, per 15-13.

Criscio da parte sua aveva messo in riga la compagna di squadra Flaminia Prearo per 15-5, Michela Landi dell’Esercito per 15-10, Rebecca Gargano dell’Aeronautica Militare col medesimo punteggio e Rossella Gregorio dei Carabinieri per 15-13 in semifinale.

Il programma si chiude oggi, lunedì 10 giugno, con la Serie A1 di sciabola che vede il Circolo Schermistico Dauno in gara nella prova maschile a squadre più altri otto atleti pugliesi in lizza nei due tabelloni.

“Sono felice, per me è il quarto podio di fila agli Assoluti e finalmente è arrivata la prima vittoria", spiega la neo campionessa d’Italia: "A Cagliari avevo vinto sempre all’ultima stoccata il titolo italiano Under 20, è un cerchio che si chiude. Gli assalti con Martina Criscio sono sempre tosti perché ci conosciamo bene, immaginavo che saremmo arrivati a giocarcela punto a punto. Sarà un’estate molto particolare: questa gara era come un test per mettermi alla prova in vista dei prossimi appuntamenti di una stagione molto intensa che a breve ci vedrà impegnati con i Campionati Europei e poi con le Olimpiadi e devo dire che l’esito è stato sicuramente positivo. Dedico la vittoria a mia nonna, che è mancata pochi giorni fa”.