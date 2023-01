Il quinto anno di attività dei 'Saraceni di Lucera', grande festa con trofei e medaglioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Presso la pizzeria lucerina 'Hori Balconata', i Saraceni di Lucera hanno festeggiato la conclusione del loro quinto anno di attività con la solita gradita cena sociale e le tanto attese premiazioni in base alle gare disputate, grazie agli ennesimi sforzi economici degli indispensabili e sportivissimi sponsor Fabio Colelli dell’Unipol Assicurazioni e Angelo Delle Donne della Eco.Del.

Si è trattato di una bellissima e gioiosa serata trascorsa in totale allegria, così come l’intero anno, che ha visto i forti Saraceni di Lucera partecipare a ben 62 gare in tutta Italia, conquistando con Leonardo Serena un prestigioso titolo di campione Italiano individuale Indoor ad Ancona, due prestigiosi terzi posti ai campionati europei su strada sui km.5 e km.10 a Grosseto, un titolo di campione regionale di Campestre, un altro di campione provinciale su strada e la vittoria a Bari sui mt.3000 al 'Pista al Corripuglia'.

Ottimi, anche, i sei titoli di campione provinciale di Campestre ottenuti da Teresa Cutone, Ramona Cristea, Mina Stroia, Emanuela Lazzaro, Valentina Arnese e Leonardo Serena. Da incorniciare, inoltre, il quarto posto di società al 'Gran Prix della Capitanata' e i nove podi individuali conquistati sempre al 'Gran Prix”, dal presidente Lino Vetere, dal vicepresidente Gino Mastroluca e da Giuseppe Arnese, Teresa Cutone, Ramona Cristea, Italo Olivieri, Leonardo Serena, Pietro Di Giulio e Antonio Lacava.

Per quanto concerne le premiazioni della società, i primi ad essere premiati sono stati gli sponsor Fabio Colelli e Angelo Delle Donne con dei trofei. Le coppe sono andate al vicepresidente Gino Mastroluca (38 gare), a Giuseppe Arnese (30 gare), al presidentissimo e fondatore della società Lino Vetere (23 gare), a Leonardo Serena (23 gare), a Italo Olivieri (21 gare), a Ramona Cristea (17 gare), a Teresa Cutone (16 gare), a Pietro Di Giulio (16 gare), ad Antonio Lacava (15 gare), a Emanuela Lazzaro (12 gare), a Mattia Cappiello (11 gare), a Valentina Arnese (10 gare), a Roberto Capitanio (9 gare), a Filippo Torella (9 gare), a Filippo Placentino (9 gare), a Bubacarr Samura (8 gare), a Giuseppe Pellegrino (7 gare), a Michela Granatiero (7 gare), a Rosanna Lamorgese (6 gare), a Francesco De Matteis (5 gare), a Luigi Pretorino (5 gare), a Pasquale Olivieri (5 gare), ad Antonio D’Avella (5 gare), a Carmen Mastromatteo (4 gare), a Marco Di Giovine (4 gare), a Tonino Macciucca (4 gare), a Rosanna Bianco (4 gare), a Mina Stroia (3 gare) e a Raimondo Giallella (3 gare).

I medaglioni, invece, sono andati a Lino Vannella (2 gare), ad Andrea Blonda (2 gare), a Luca Folliero (2 gare), a Vincenzo Mantuano (2 gare), ad Alessandro Giaron (2 gare), a Vincenzo Gramegna (1 gara) e a Gianni Perna (1 gara).

Per iscriversi a 'I Saraceni di Lucera' basta mettersi in contatto, in qualsiasi momento, con il Presidente Lino Vetere (tel. 3470521195) o con il vice Gino Mastroluca (lavanderia Tina in Via Indipendenza, 27) e versare la quota di 35 eruo.

A tutti gli iscritti verrà consegnato gratuitamente il completino da gara, la tuta, il completino di rappresentanza (offerti dallo sponsor Unipol di Fabio Colelli), il borsone e il giubbino (offerti dallo sponsor Eco.Del di Angelo Delle Donne).