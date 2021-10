Al Gran Premio Giovanissimi 'Renzo Nostini' festeggia il Circolo Schermistico Dauno: Riccardo Maestri è terzo nella sciabola

Prima medaglia per la scherma pugliese nel 57° Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" - Trofeo Kinder Joy of Moving.

Nella sesta giornata di gare della rassegna tricolore Under 14 ha fatto il suo esordio nel programma anche la sciabola ed è proprio in quest’arma, nella prova dedicata ai Ragazzi, che è arrivato il primo podio per la Puglia grazie a Riccardo Maestri del Circolo Schermistico Dauno.

Maestri ha esordito in tabellone con un netto 15-4 a spese di Mattia Pasqualino del Club Scherma Roma poi ha regolato per 15-10 prima Nicolò Leoni della Virtus Bologna poi Francesco Pellegatta della Scherma Ariccia. All’altezza dei quarti di finale Maestri ha compiuto un’impresa battendo all’ultima stoccata la testa di serie numero uno Christian Murtas del Club Scherma Roma ma in semifinale ha dovuto arrendersi a Riccardo Benigni del Club Scherma Varese per 15-10. Il titolo italiano è andato a Pablo Giovannetti (Puliti Lucca) che in finale ha superato Benigni col punteggio di 15-12. Sul terzo gradino del podio, ex aequo con Maestri, si è classificato Samuel Marcelli (Frascati Scherma).

Nella stessa gara da evidenziare i buoni risultati di altri tre atleti pugliesi che hanno centrato l’accesso al tabellone principale: Pietro Gianni Mastrolitto del Circolo Schermistico Dauno ha chiuso al nono posto, Emanuele Acquaviva della Scherma Trani al dodicesimo e Antonio Ciccone del Club Scherma San Severo al tredicesimo.

57° Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" - Trofeo Kinder Joy of Moving - SCIABOLA MASCHILE RAGAZZI - Riccione, 14 ottobre 2021

Finale

Giovannetti (Puliti Lucca) b. Benigni (Club Scherma Varese) 15-12

Semifinali

Benigni (Club Scherma Varese) b. Maestri (Circolo Schermistico Dauno) 15-10

Giovannetti (Puliti Lucca) b. Marcelli (Frascati Scherma) 15-9

Quarti di finale

Maestri (Circolo Schermistico Dauno) b. Murtas (Club Scherma Roma) 15-14

Benigni (Club Scherma Varese) b. Tribuno (Società del Giardino Milano) 15-13

Giovannetti (Puliti Lucca) b. Reale (Frascati Scherma) 15-12

Marcelli (Frascati Scherma) b. Vivaldi (Fides Livorno) 15-9

Ottavi di finale

Maestri (Circolo Schermistico Dauno) b. Francesco Pellegatta (Scherma Ariccia) 15-10

Tabellone dei 32

Maestri (Circolo Schermistico Dauno) b. Nicolò Leoni (Virtus Bologna) 15-10

Tabellone dei 64

Maestri (Circolo Schermistico Dauno) b. Mattia Pasqualino (Club Scherma Roma) 15-4

Classifica (58): 1. Pablo Giovannetti (Puliti Lucca), 2. Riccardo Benigni (Club Scherma Varese), 3. Samuel Marcelli (Frascati Scherma) e Riccardo Maestri (Circolo Schermistico Dauno), 5. Christian Murtas (Club Scherma Roma), 6. Leonardo Reale (Frascati Scherma), 7. Davide Vivaldi (Fides Livorno), 8. Andrea Tribuno (Società del Giardino Milano).