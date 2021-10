Regionali di karate, ottimo risultato per il Team Ciminiello: due atleti si qualificano ai campionati nazionali

Il 10 ottobre 2021 al Palazzetto dello Sport di Noicattaro (BA) si sono svolti i Campionati Regionali Puglia Fijlkam di Karate valevole per le qualificazioni alla fase Nazionale Campionati italiani nella specialità Kumite (combattimento a contatto controllato) categoria esordienti 13/14 anni.

Presenti all'evento 2 atleti foggiani seguiti dall'insegnante Tecnico Federale asp. Allenatore Alessia Ciminiello del Team Ciminiello A.S.D.Gruppo Sportivo Fiamme Cremisi Bersaglieri.

Ottimi risultati per Alessandro Buonfiglio e Raffaele Capocchiano, entrambi all'esordio: il primo, dopo 3 incontri ha conquistato una splendida medaglia di bronzo; bene anche Raffaele Capocchiano, sconfitto nella finale per il terzo posto. Entrambi hanno staccato il pass per i campionati italiani che si terranno a Roma il 29/30/31 ottobre 2021 presso il Centro Olimpico Fijlkam, tempio italiano delle arti marziali.

Grande soddisfazione da parte del M° Cesare Ciminiello per questa bellissima ripartenza dopo la pausa forzata causa Covid.