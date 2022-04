La coppia Bergantino-Di Vincenzo vince la prima edizione del Rally Costa del Gargano

Giuseppe Bergantino e Mirko Di Vincenzo sono i vincitori della prima edizione del Rally Costa del Gargano svoltosi nel fine settimana tra Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata. L’equipaggio garganico della scuderia New Jolly Motors vince in casa su Skoda Fabia con un tempo totale di 34’.38.4 su un percorso di poco più di 56 kilometri. A 1’45.6 si piazza il tandem composto da Gianluca D’Alto e Mirko Liburdi della Casarano Rally Team su Skoda Fabia. Sul terzo gradino del podio Vincenzo Tortorici e Fabio Andriani della scuderia Palladio, sempre su Skoda Fabia, con un distacco di 2’10.2.

“Una emozione doppia quella di vincere questa prima edizione del Rally. Sia perché giocavamo in casa e sia perché questa è la mia decima vittoria in assoluto – commenta a fine gara Giuseppe Bergantino – Il tutto in una location fantastica e in una competizione caratterizzata da gare avvincenti. Desidero complimentarmi con gli organizzatori capaci di allestire impeccabilmente questo rally in tempi brevi, cosa non facile. Nella nostra performance ha funzionato tutto al meglio, grazie anche all’abilissimo Mirko De Vicenzo, e a una vettura che non ha tradito le nostre attese”.

Per quel che concerne la classifica preparatori/noleggiatori ha vinto il Team D’Ambra di Tortorici-Andriani con 26 punti. Secondo classificato il Smd Racing del duo Michele e Giovanni Guerra con 4 punti. Nella classifica di scuderia vittoria del Gargano Racing Team, organizzatore del Rally Costa del Gargano assieme alla Tecno Motor. Al secondo posto la New Jolly Motors, al terzo la Max Racing.

Bergantino e Di Vincenzo si sono aggiudicati anche la classifica relativa alle medie primi di gruppo. Nella classifica di classe, l’equipaggio Rotondo-Pesce ha vinto la Rc2n N4; Bergantino-Di Vincenzo la Rc2n R5; Acco-Serena la Rc2n K11; Troiano-Decembrino la Rc2n S2000; Bisceglia-Grilli la Rc3n S1600; Masulli-Perrone la Rc4n AT; Michele e Giovanni Guerra la Rc4n K10; Bove-Potenza la Rc4n Rally 4; Fanelli-Bello la Rc4n Rstbp1.4; Caruso-Bernaudo la Rc4n Rstbp1.6; D’Avelli-Sigismondi la Rc5n N2; Pasquale e Matteo Stilla la Rc5n N3; Palumbieri-Gravina la Rc5n Rs2.0; Bruno-Della Monica la Rc6n Rs1.4.

Infine, nella classifica di gruppo, Bergantino e Di Vincenzo hanno vinto la Rc2n; Bisceglia-Grilli la Rc3n; Bove-Potenza la Rc4n; Matteo e Pasquale Stilla la Rc5n; Bruno-Della Monica la Rc6n.

“Bilancio sicuramente positivo per questa prima edizione del Rally Costa del Gargano – commenta Pietro Azzarone, vicepresidente del Gargano Racing Team – nonostante condizioni meteo poco favorevoli. Una due giorni che è piaciuta a piloti e ai tanti appassionati che hanno voluto seguire questo evento il cui obiettivo era quello di unire lo sport alla promozione del territorio. Ci siamo riusciti e siamo pronti per organizzare già la prossima edizione del rally con il desiderio di renderlo un appuntamento fisso e rilevante nel panorama rallistico italiano”.