Nazionale Cadetti, a Terni secondo posto nella sciabola per i foggiani Davide Cicchetti e Martina Giancola

Duplice secondo posto per la scherma pugliese nella sciabola in occasione della seconda prova nazionale Cadetti disputata a Terni.

Nella prova maschile sugli scudi il foggiano Davide Cicchetti del Circolo Schermistico Dauno: primo dopo la fase a gironi, Cicchetti ha esordito in tabellone regolando per 15-6 Piergiorgio Ramiccia delle Lame Tricolori, poi ha messo in riga Andrea Barlocci del Club Scherma Varese col punteggio di 15-10, Daniele Stirpe delle Lame Tricolori per 15-7, Francesco Carinci del Petrarca Scherma per 15-12 ed in semifinale ha avuto la meglio su Lapo Jacopo Pucci della Società del Giardino di Milano per 15-7. In una finale equilibrata e spettacolare, decisa solo all’ultima stoccata, Cicchetti ha ceduto il passo ad Edoardo Real del Frascati Scherma, che in semifinale aveva sconfitto sempre per 15-14 Antonio Aruta del Champ Napoli.

Nel tabellone femminile il secondo gradino del podio è occupato da Martina Giancola del Club Scherma San Severo, che inizia il suo cammino battendo 15-6 Guendalina Bernardini delle Lame Tricolori. Di seguito supera 15-4 Francesca Tomaselli dell’Aeronautica Militare, Chiara Resciniti del Champ Napoli all’ultima stoccata, Morena Manzo (anch’essa del Champ Napoli) col punteggio di 15-9 ed in semifinale Giada Likaj della Virtus Bologna per 15-14. In finale si impone per 15-7 Maria Clementina Polli del Club Scherma Roma, che nel turno precedente aveva avuto la meglio sulla compagna di squadra Elisabetta Borrelli. Per Martina Giancola il secondo posto conferma il piazzamento ottenuto a novembre in occasione della prima prova nazionale Cadetti disputata a Montesilvano.