Sport paralimpici, Foggia sul podio con il Judoka Pierluigi Martire

Lo scorso fine settimana, a Perugia, presso il Palabarton, si è tenuto il Campionato Italiano Assoluto A2 di Judo e contestualmente il Campionato Italiano di Judo Fijlkam-Fisdir (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali-Federazione Italiana Spot Paralimpici).

Quest'ultimo ha visto la partecipazione di 16 società con 80 atleti nelle varie categorie di peso provenienti da diverse regioni d' Italia che si sono affrontati sulle quattro aree di gara emozionando per bravura e capacità tecniche il pubblico presente numeroso.

Il Judoka foggiano Pierluigi Martire alla sua prima esperienza assoluta si è approcciato alla competizione con straordinaria determinazione e con l'immancabile fair play classificandosi al 2° posto nella categoria -60 kg, conquistando grazie alla sua prestazione il diritto ha partecipare in rappresentanza dell'Italia all'European Judo Union che si terrà il 2 giugno 2024 in Croazia a Zagabria.

Gli incontri trasmessi in diretta streaming, sono presenti sul sito Judo Event Tatami 4. Una giornata di soddisfazione e festa per la delegazione di Capitanata presente in terra umbra guidata dall'allenatore Mario Moroso. Un altro successo per un atleta della prestigiosa società Asd Evolution Artagon Foggia.