Karate: i foggiani Ilaria e Giuseppe Leone medaglia d'oro all'Open Internazionale di Basilea

Si è svolto in Svizzera il XII Open Internazionale di Karate di Basilea, a cui hanno partecipato circa 800 atleti in rappresentanza di 121 società provenienti da 22 nazioni. Ilaria e Giuseppe Leone hanno rappresentato la Puglia Competitor, una selezione dei migliori atleti della regione Puglia, rispettivamente nella under 14 (-53 kg) e nella Juniores (-61 Kg).

Fantastica la gara dei due atleti foggiani allenati dal padre, il maestro di Karate Cosimo Leone che, colpito dalla perdita del nonno materno il giorno della partenza, ha seguito i suoi ragazzi dall’Italia, chiedendo loro di vincere per il bisnonno. E così è stato perchè i nostri karateki sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio, confermando di essere atleti di alto livello anche oltralpe. Nei primi due incontri Ilaria ha battuto due avversarie svizzere, rispettivamente per 6-1 e 8-0, ha vinto il terzo incontro 1-0 contro un’atleta italiana e battuto in finale una karateka austriaca 4-1. La Leonessa ha messo a segno ben 19 punti, subendone soltanto 2, accaparrandosi la prima medaglia d’oro in terra straniera.

Stessa felicissima sorte per il fratello maggiore Giuseppe che ha esordito battendo per 7-6 il fortissimo atleta georgiano, imponendosi con un secco 10-0 contro un connazionale per approdare in semifinale avendo la meglio sul rappresentante del Lussemburgo per 4-0. Salito sul tatami della finale insieme ad un atleta svizzero che, giocando in casa aveva tutti i favori dei pronostici, il Leone Foggiano lo batte con un netto 4-0. Il maestro Leone, allenatore del Ctr, ringrazia l’intero Staff Tecnico di questa strepitosa trasferta: il Presidente Sabino Silvestri, che con il suo contributo economico ha permesso agli atleti pugliesi di partecipare, Nicola Simmi (Responsabile Ctr), Di Domenico Giuseppe e Teodoro Domenico (allenatori Ctr) che hanno seguito i suoi figli e tutti gli altri atleti pugliesi con la massima dedizione.