Mondiali giovani e cadetta di scherma, Nardella out per infortunio: Giancola in gara il 3 aprile nella sciabola

È ormai iniziato il conto alla rovescia per i Campionati Mondiali Giovani e Cadetti di Dubai 2022, in programma dal 2 al 10 aprile, che segnano il ritorno degli Azzurrini sulla ribalta della kermesse iridata a tre anni di distanza dall’edizione di Torun 2019.

Purtroppo, la scherma pugliese perde uno dei suoi rappresentanti a causa dell’infortunio che ha costretto lo sciabolatore sanseverese Emanuele Nardella, in forza al Centro Sportivo Esercito e reduce da un argento a squadre ai recenti Europei di Novi Sad, a dare forfait.

L’unica atleta della nostra regione a scendere in pedana negli Emirati Arabi Uniti sarà dunque Martina Giancola, tesserata per il Club Scherma San Severo, che gareggerà domenica 3 aprile nella sciabola individuale Cadette. A Novi Sad, come è noto, Martina Giancola ha conquistato la medaglia d’argento nell’individuale Under 17.

Gli altri pugliesi interessati dalle convocazioni per la rassegna iridata sono Davide Cicchetti del Circolo Schermistico Dauno, designato come riserva nella sciabola maschile Under 17, ed il Maestro di sciabola Tommaso Dentico, originario di Foggia.