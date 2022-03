Mondiali cadetti e giovani di scherma: nella sciabola anche i sanseveresi Nardella e Giancola

È stata ufficializzata la composizione della Delegazione Italiana per i Campionati Mondiali Giovani e Cadetti di Dubai 2022. La kermesse iridata dedicata agli Under 20 e Under 17 si svolgerà dal 2 al 10 aprile e vedrà in tutto 41 azzurrini in gara negli Emirati Arabi Uniti, dove sono in palio 18 titoli.

Le convocazioni ricalcano in linea di massima quelle per i recenti Campionati Europei di categoria, disputati a Novi Sad in Serbia: ritroveremo dunque ancora una volta in gara lo sciabolatore sanseverese Emanuele Nardella (in forza al Centro Sportivo Esercito) nella sciabola maschile Giovani e Martina Giancola del Club Scherma San Severo nella sciabola femminile Cadette. Tra i convocati figurano anche Davide Cicchetti del Circolo Schermistico Dauno, designato come riserva nella sciabola maschile Cadetti, ed il Maestro di origine foggiana Tommaso Dentico nello staff tecnico della sciabola azzurra.

Come si ricorderà, nella rassegna continentale di Novi Sad Martina Giancola ha conquistato la medaglia d’argento nell’individuale Under 17 mentre per Emanuele Nardella è arrivato un argento a squadre fra gli Under 20.

Nardella sarà impegnato nella prova individuale sabato 2 aprile, giornata inaugurale della rassegna iridata, mentre Giancola sarà in gara il giorno seguente, domenica 3 aprile. Nardella poi tornerà in pedana lunedì 4 aprile per la prova a squadre.