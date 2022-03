Esulta la sciabolatrice Martina Giancola: è argento ai Campionati Europei, nella individuale femminile U17

La sciabolatrice pugliese Martina Giancola conquista la medaglia d’argento nella prova individuale femminile Under 17 ai Campionati Europei Giovani e Cadetti in corso di svolgimento a Novi Sad. L’atleta del Club Scherma San Severo, allenata dal responsabile tecnico della società Andrea Stroppa, è partita subito forte con cinque vittorie su cinque nella fase a gironi poi nella diretta ha cominciato con un successo per 15-13 nel derby con l’altra azzurra Elisabetta Borrelli.

Il suo cammino è proseguito con le affermazioni ai danni della francese Alejandra Manga per 15-8 negli ottavi, dell’ungherese Zsanett Kovacs per 15-11 nei quarti e della romena Maria Alexe (che nei turni precedenti aveva eliminato le italiane Maria Clementina Polli e Mariella Viale) in semifinale col punteggio di 15-10. In finale la vittoria è andata all’ungherese Anna Spiesz per 15-7 ma per Martina Giancola è davvero una medaglia d’argento che brilla, per la soddisfazione dei maestri azzurri Tommaso Dentico e Sorin Radoi. Lunedì prossimo Giancola tornerà in pedana, insieme alle sue compagne, per la prova a squadre nell’ultimo giorno della rassegna continentale che si sta svolgendo in Serbia.

Queste le sue parole al termine della gara: “Abbiamo lavorato tanto da settembre sino ad oggi e continueremo a farlo per raggiungere risultati ancora migliori. Sono molto contenta ed emozionata per questa medaglia d’argento che dedico a tutti i miei Maestri, che mi supportano e mi stanno accanto, ed alla mia famiglia: i miei genitori, mia sorella ed i miei nonni. All’inizio sentivo un po’ di ansia poi con la fase a gironi mi sono sciolta ed ho tirato bene. Mi è dispiaciuto dover affrontare subito una mia compagna di squadra ma da quel momento in poi è andato tutto in discesa sino alla finale dove ho affrontato un’avversaria molto forte. In futuro spero di fare ancora di più”.