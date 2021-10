Martina Criscio comincia il suo percorso verso Parigi 2024 con un nuovo staff e ritrova il prof. Di Molfetta

Martina Criscio, sciabolatrice olimpica delle olimpiadi di Tokyo 2020, appena rientrata dal kermesse ha dovuto subire una operazione al ginocchio sinistro per risolvere un problema che, non poco, ha influenzato l’ultima parte del percorso di preparazione che l’ha portata a Tokyo.

L'atleta dell'Esercito è già proiettata ai prossimi appuntamenti, in particolare quello delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove andrà a caccia della medaglia sfuggitale in Giappone per un pugno di stoccate.

Grandissima motivazione e voglia di fare hanno spinto Martina a organizzarsi per questo percorso con uno staff che la accompagnerà. Infatti, oltre al suo storico allenatore “ tecnico” Benedetto Buenza, Martina si avvarrà della collaborazione di professionisti con specificità ben precise: la preparazione atletico fisica sarà curata del prof. Domenico Di Molfetta. Un ritorno al passato, in quanto Di Molfetta seguì già la Criscio all'inizio della sua carriera; un connubio poi interrotto solo per i diversi incarichi nazionali ricoperti da Di Molfetta.

Per la fisioterapia e la riabilitazione, la Criscio sarà seguita da Francesca Di Molfetta, dando seguito alla collaborazione già in essere da anni, che è stata utile per consentire alla sciabolatrice foggiana di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo nonostante il problema al ginocchio.

I dottori Antonio Mascia e Andrea Paciello si occuperanno dell'alimentazione e avranno il compito personalizzarla a seconda dei cicli di allenamento e dei carichi fisico motori a cui Martina si sottoporrà: "Questo team è un insieme di professionalità che interagiscono tra loro, ben collegato, che cercherà di non lasciare nulla al caso, così come deve essere in un serio team sportivo. Il percorso durerà tre anni, che

in realtà sembrano tanti, ma le prossime Olimpiadi sono alle porte, la voglia di fare e sacrificarsi che ha dimostrato Martina per raggiungere l’obbiettivo è l’humus imprescindibile per la riuscita del progetto", ha commentato il prof. Di Molfetta.