L'Artagon protagonista al campionato under 20 di lotta: tre atleti a medaglia e quarto posto nella classifica a squadre

Si è concluso nella giornata di ieri la due giorni di lotta andata in scena al Lido di Ostia con i campionati italiani Under 20 Fijlkam. Un fine settimana intenso e ben partecipato, che ha visto sfidarsi sulle materassine del Palapellicone, Centro Federale della Fijlkam, 020 atleti in cerca del podio nazionale.

Nella giornata di sabato 11 febbraio, dedicata alla lotta libera maschile e femminile, i lottatori e le lottatrici juniores hanno dato dimostrazione di grande forza agonistica, non a caso molti di loro erano presenti anche agli Assoluto di poche settimane fa. Nella classifica a squadra dello stile libero maschile, la Asd Evolution Artagon Foggia si è classificata quarta su quaranta società partecipanti, a un solo punto di distacco dalla terza, ulteriore risultato da aggiungere al palmares della società che da anni rappresenta la città sia a livello nazionale che internazionale.

Il prestigioso risultato è giunto grazie alla somma dei punteggi derivanti dalle eccezionali performance dei giovani atleti guidati dal tecnico Mario Moroso. Tra i diversi risultati spiccano la medaglia d'argento conquistata da Luigi Del Moro e i bronzi portati a casa da Vincenzo Anzivino e Alice Torraco. Si segnalano, inoltre, l'ottimo quinto posto di Emiliano Cirulli, i settimi posti di Leonardo Crescitelli e Umberto Palatella. Nella top ten finiscono anche Giacinto Di Noia, Thomas Corrado e Cristiano Santoro, tutti e tre piazzatisi in nona posizione.