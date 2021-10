Il talento di Lisa Stoico continua a brillare: è seconda nella Corsa su strada e segna due gol con l'Under 15 della Virtus Verona

Il 17 Ottobre a Cernusco sul Naviglio, nell’impianto sportivo intitolato alla memoria di Gaetano Scirea si sono disputati i campionati italiani di corsa su strada CSI.

Alla manifestazione hanno partecipato atleti provenienti da tutta Italia dalle categorie esordienti a quelle master. La portacolori del Team KM Sport e CSI Verona anche in questa occasione ha espresso il suo buon stato di forma lottando per il titolo fino agli ultimi metri, e aggiudicandosi un ottimo argento che le vale il titolo di vice campione italiana categoria cadette.

Bellissima la prestazione della giovane veronese di origini garganiche, come sempre determinata e attenta ai minimi dettagli, un’altra bella soddisfazione che ripaga tutti gli sforzi fatti in questo entusiasmante percorso sportivo oramai intrapreso più di otto anni fa. Il week end si era aperto all’insegna di un’altra gara, questa volta di Calcio Femminile Under 15, infatti Sabato 16 Ottobre si è svolta a Raldon ( VR ) la gara di Under 15 Femminile tra Raldon e Virtus Verona, con la schiacciante vittoria della Virtus Verona e con doppietta di Lisa, che calcisticamente parlando è sicuramente una risorsa da seguire.

A fine gara partenza per Cernusco a conquistare l’ennesimo titolo. Bravissima Lisa ed un grosso in bocca al lupo per il tuo futuro sportivo.