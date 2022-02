i saraceni di Lucera conquistano il titolo italiano sui 3000 metri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Leonardo Serena, atleta de 'I saraceni di Lucera' del presidente Lino Vetere, è campione italiano Indoor dei 3000 metri per la sua categoria Sm 80. Presso il Pala Indoor di Ancona, si è laureato campione italiano al termine di una bellissima gara che ha vinto nettamente con l'ottimo crono di 15'34"41, migliorando di ben 18 secondi il suo personale sulla distanza.

Per Serena si tratta del terzo titolo italiano in pochi mesi, dopo il successo ai campionati italiani Fidal in pista sui mt.1500 a Rieti e ai recenti campionati italiani Fidal di corsa campestre di Palo del Colle. Il prossimo obiettivo per il campione italiano è il regionale individuale di società Fidal di Campestre, che avrà luogo a Canosa di Puglia il prossimo 20 febbraio.