Mario Ciminiello tra i migliori d'Italia: è bronzo ai campionati nazionali under 21 di karate

Un nuovo grande risultato per l'Asd Gruppo sportivo Fiamme Cremisi Bersaglieri di Foggia, che ottiene una medaglia di bronzo ai campionati italiani under 21 di karate.

Protagonista è Cesare Ciminiello, che si è classificato terzo nella specialità kumite (combattimento a contatto controllato) categoria 67 kg.

Una grande occasione centrata dopo 6 incontri vinti, accedendo alla finale per il 3° posto contro avversari provenienti dalle varie città d'Italia. La gara, disputata nel weekend appena trascorso, ha visto la partecipazione di 76 atleti in categoria, con una selezione spietata e un livello competitivo davvero alto, che però non hanno spaventato Mario: ''Sono felice. Dopo tanti sforzi e tanti sacrifici siamo riusciti a prendere il podio nazionale", ha commentato il 18enne atleta foggiano. Grande soddisfazione per il suo tecnico e papà Cesare Ciminiello: "Siamo orgogliosi del nostro ragazzo, sia come società che come concittadini, perché si è dimostrato all'altezza di una competizione davvero impegnativa e che ha visto sventolare il colore delle nostra società".

Adesso è tempo di festeggiare, ma si riprenderanno subito gli allenamenti per i prossimi appuntamenti in italia e nel mondo".