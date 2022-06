I piccoli atleti del team Ciminiello trionfano alla Coppa Proteam

Gli Atleti del Team Karate Ciminiello Fiamme Cremisi Bersaglieri Foggia vincono alla 2°Coppa Proteam Karate a Taranto

L’Associazione Sportiva Dilettantistica festeggia i giovanissimi all'esordio nella specialità circuito e prova tecnica al palloncino nella fascia da 3 anni a 8 anni, e gli agonisti dai 9 anni a 17 nella specialità Kumite (Combattimento a contatto controllato) conquistando il podio.

La gara ha visto una partecipazione di buon livello: il team è andato a medaglia con Kevin Rossiniello (Oro), Emanuele Galasso (oro), Roberta Buonfiglio (argento), Gabriella Blasi ( Argento), Daniele Colecchia (Bronzo), Gerardo Mazzardo (Bronzo), David Consalvo (Bronzo). Ottimo risultato anche Camilla Dilabio e Alessandro Vitale (entrambi settimi). Nella categoria 3-8 anni medaglia anche per Victoria Dilabio, Giuseppe Clemente, Diletta Rossiniello Medaglia Giovanissimi .Gli atleti hanno tirato fuori tutta l'esperienza accumulata ai Tecnici Cesare, Alessia Mario Ciminiello che commentano "Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi, sia come società che come concittadini, perché si sono dimostrati all'altezza di una competizione e che ha portato in alto le fiamme cremisi bersaglieri, hanno commentato i tecnici Cesare, Alessia e Mario Ciminiello.

Adesso subito a lavoro in preparazione per i Campionati Italiani Esordienti in programma il prossimo 4/5 Giugno 2022 presso il Centro Olimpico Fijlkam a Roma.