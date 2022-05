La scherma foggiana conquista due podi con Coco e Buenza al Gran Premio Giovanissimi

Si alza il sipario sull’edizione numero 58 del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” - Trofeo Kinder Joy of Moving ed arrivano subito due piazzamenti sul podio per la scherma pugliese nella sciabola Giovanissime con il secondo posto di Alice Coco del Club Scherma San Severo ed il terzo di Leonilda Buenza del Circolo Schermistico Dauno.

Per entrambe è stato fatale l’incrocio con Anna Torre della Fides Livorno, vincitrice nella scorsa edizione nella categoria Bambine e confermatasi campionessa d’Italia anche tra le Giovanissime: l'atleta toscana, guidata dalla Maestra Ilaria Bianco, ha vinto 10-2 la semifinale con Buenza e 10-4 la finale con Coco, che nella seconda semifinale aveva regolato col punteggio di 10-3 Ludovica Parma della Società del Giardino Milano. Chiude al sesto posto un’altra atleta del Club Scherma San Severo, Nicole Bentivoglio. Completano i piazzamenti delle atlete pugliesi Sofia Maria De Paolis e Giulia Poliseno, entrambe del Circolo Schermistico Dauno, che si fermano negli ottavi e Maria Antonietta Fiore del Club Scherma San Severo, entrata nel tabellone principale. Nell’altra gara di sciabola di giornata Michele Pio Dilillo della Scherma Trani ha chiuso al settimo posto nei Giovanissimi.

Alice Coco aveva cominciato la gara regolando 10-2 Irene Coppo del Padova Scherma poi ha sconfitto Marta Meroni della Scherma Verbania per 10-5 ed ha centrato l’accesso al podio battendo col punteggio di 10-8 Angela Fusco del Club Scherma Napoli; Leonilda Buenza invece ha superato nei primi tre turni della diretta Elena Villani (Trentina Tettamanti) con un rotondo 10-0, Anna Durdenevskaya (Fortebraccio Perugia) per 10-5 e Greta Vinci (Frascati Scherma) per 10-6.

58° Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" - Trofeo Kinder Joy of Moving - SCIABOLA FEMMINILE GIOVANISSIME - Riccione, 11 maggio 2022

Finale

Torre (Fides Livorno) b. Coco (Club Scherma San Severo) 10-4



Semifinali

Torre (Fides Livorno) b. Buenza (Circolo Schermistico Dauno) 10-2

Coco (Club Scherma San Severo) b. Parma (Società del Giardino Milano) 10-3



Quarti

Buenza (Circolo Schermistico Dauno) b. Vinci (Frascati Scherma) 10-6

Torre (Fides Livorno) b. Bentivoglio (Club Scherma San Severo) 10-7

Parma (Società del Giardino Milano) b. Reale (Frascati Scherma) 10-6

Coco (Club Scherma San Severo) b. Fusco (Club Scherma Napoli) 10-8

Ottavi

Buenza (Circolo Schermistico Dauno) b. Durdenevskaya (Fortebraccio Perugia) 10-5

Bentivoglio (Club Scherma San Severo) b. De Paolis (Circolo Schermistico Dauno) 10-2

Reale (Frascati Scherma) b. Poliseno (Circolo Schermistico Dauno) 10-7

Coco (Club Scherma San Severo) b. Meroni (Scherma Verbania) 10-5

Sedicesimi

Buenza (Circolo Schermistico Dauno) b. Villani (Trentina Tettamanti) 10-0

Bentivoglio (Club Scherma San Severo) b. Cimino (Accademia Musumeci Greco) 10-6

De Paolis (Circolo Schermistico Dauno) b. Bellucci (Aeronautica Militare) 10-6

Poliseno (Circolo Schermistico Dauno) b. Fiore (Club Scherma San Severo) 10-6

Coco (Club Scherma San Severo) b. Coppo (Padova Scherma) 10-2



Classifica (55): 1. Anna Torre (Fides Livorno), 2. Alice Coco (Club Scherma San Severo), 3. Ludovica Parma (Società del Giardino Milano), 3. Leonilda Buenza (Circolo Schermistico Dauno), 5. Greta Vinci (Frascati Scherma), 6. Nicole Bentivoglio (Club Scherma San Severo), 7. Matilde Reale (Frascati Scherma), 8. Angela Fusco (Club Scherma Napoli).