Giuseppe Leone torna a ruggire

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Un weekend strepitoso quello trascorso da Giuseppe Leone, figlio d'arte del maestro Cosimo Leone, che dopo un lungo periodo di inattività forzata, torna a gareggiare conquistando una prestigiosa medaglia di bronzo alla Open League di Riccione.

Ben 1700 gli atleti iscritti alla gara, con circa 300 società partecipanti provenienti da tutta Italia, isole comprese. Questa è stata la prima tappa del circuito Open League che darà punteggio agli atleti partecipanti per il ranking della nazionale in ottica dei prossimi Campionati Mondiali che si disputeranno in Italia, a Jesolo, dal 09 al 13 di ottobre.

Sono stati ben 5 gli incontri che l'atleta dell'Asd Leone ha dovuto disputare in una nuova categoria, gli Under 21, poiché Giuseppe ha da poco compiuto 18 anni, e non più match da 2 minuti ma bensì da 3 minuti.

Il primo incontro lo vince10-4 contro un atleta campano, il secondo ed il terzo finiscono prima del limite dei 3 minuti perché subissa gli avversari con un sonoro 9-0. Cede solo al quarto incontro per 9-4 ma si rifà subito vincendo una bellissima ed entusiasmante finale per 6-4 che gli regala lo strameritato terzo posto. Nemmeno il tempo di festeggiare e già si torna sul tatami per allenarsi e prepararsi nel migliore dei modi alle prossime competizioni che vedranno Giuseppe impegnato ai prossimi Campionati Italiani Under 21 dal 26 al 28 di aprile e la settimana successiva altra tappa Open League a Padova.