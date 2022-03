Medaglia d'argento con il Foggia nel cuore: sul podio di Budapest sventola la sciarpa rossonera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Lo scorso weekend si è disputata a Budapest, in Ungheria, la 32° edizione del 'Tatami Cup Karate', gara internazionale alla quale hanno partecipato più di mille atleti provenienti da tutta Europa. Entusiasmante - alla sua prima esperienza europea - la prestazione di Giuseppe Leone, guidato dal padre e maestro Cosimo, vincitore di una splendida medaglia d’argento.

Una finale avvincente e tutta tinta d’azzurro contro un atleta siciliano, al termine di una gara molto impegnativa per il karateka della Asd Leone. Sotto di uno a zero, alla fine del match era riuscito a sorprendere l’avversario con una delle sue migliori tecniche di gamba. "Parliamo di una tecnica che, per essere assegnata con un valore di 3 punti, deve essere attribuita da almeno due arbitri su quattro, ma purtroppo sul tatami ungherese è stata vista soltanto da un giudice di gara,. Di conseguenza, il nostro atleta foggiano non ha vinto per 3-1 come avrebbe meritato".

Una grande gioia che la famiglia Leone ha poi voluto condividere con tutta la città di Foggia e la sua squadra di calcio portando sul podio l'amata sciarpa rossonera. La valigia di Giuseppe è rimasta sull’uscio di casa, perché, accompagnato dalla sorella Ilaria,classificatisi rispettivamente terzo e quinta agli ultimi campionati italiani, hanno conquistato di diritto l’accesso per la partecipazione al prossimo seminario con la nazionale italiana giovanile di Karate che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro.