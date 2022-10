Il Giro d'Italia passa da Foggia ma non farà tappa

Dopo due anni il Giro d'Italia torna in provincia di Foggia. La carovana rosa attraverserà la Capitanata nella terza tappa – da Vasto a Melfi – in programma il prossimo 8 maggio.

Il percorso dell'edizione 2023 della corsa rosa è stato presentato ieri: per la seconda volta nella sua storia il Giro partirà dall'Abruzzo, con la cronometro sulla pista della costa dei Trabocchi. Sono previste 8 tappe per velocisti, tre crono, sette tappe di montagna per un totale di quasi 3500 chilometri complessivi.

Come detto, dopo aver bypassato totalmente la Puglia nell'edizione di quest'anno, la corsa rosa si riaffaccerà sul 'tacco dello stivale', ma senza arrivi né partenze come nel 2021 quando l'ottava tappa partì da Piazza Cavour per raggiungere Guardia Sanframondi.

La Capitanata sarà l'unica delle sei province pugliesi coinvolte. La tappa – della lunghezza di 210 km, difficoltà media – sarà nettamente divisa in due parti, con la prima totalmente pianeggiante durante la quale i ciclisti transiteranno per Marina di Chieuti, San Severo, Foggia, per poi dirigersi verso la Basilicata imboccando la Statale 655. All'ingresso nella Lucania, il percorso diventerà più impegnativo: gli atleti dovranno attraversare il Monte Vulture, toccando i Laghi di Monticchio, prima di scendere su Rionero e Lapolla che precederanno l'arrivo a Melfi.