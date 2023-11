Pesistica, l'ortese Giovanni Del Grosso si riconferma vice campione italiano Under 15

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Per il secondo anno consecutivo Giovanni Del Grosso, 15enne di Orta Nova, si è riconfermato vice campione italiano di Pesistica 'Under 15', ai campionati che si sono tenuti al palazzetto dello sport 'Pala Ferraro' di Cosenza. Del Grosso ha vinto la medaglia d’argento (categoria 89 kg) nello slancio e strappo conquistando il secondo posto nella classifica generale con 200,1 punti.

Il giovane pesista, classe 2009, è originario di Orta Nova ed è allenato da Mirco Rinaldi, tecnico federale. A vincere la gara è stato l’atleta calabrese delle Fiamme Oro Christian Boer (212,71 punti), classe 2008 e figlio d’arte, il papà è stato azzurro alle Olimpiadi di Sydney 2000 e Pechino 2008. Christian Boer è stato un preparatore di Giovanni Del grosso ad una giornata di 'colleggiale' svoltasi a Bari. Medaglia di bronzo per il leccese Lorenzo Trinchera con il punteggio di 185,13.

Per Giovanni Del Grosso una gara da incorniciare. Partito subito forte nello strappo: alla prima prova solleva agevolmente 70 kg. Nella seconda 73 e alla terza 76 senza errori, stabilendo anche il nuovo primato personale. Il suo diretto avversario, Boer, solleva alla seconda prova 80 kg e fallisce la terza a 90. Nello slancio il foggiano solleva alla prima prova 85 kg, poi 90 e infine 95, stabilendo anche qui il personal best. In totale solleva 171 kg, 11 in più rispetto all’ultima gara. Mentre Boer solleva al primo step 100 kg poi fallisce la seconda prova a 105 kg. Il vincitore solleva in totale 180 kg.

Giovanni Del Grosso si è avvicinato alla pesistica olimpica grazie un progetto sportivo scolastico chiamato “scuola attiva junior” presso l’Istituto Sandro Pertini di Orta Nova tenuto dal tecnico Mirco Rinaldi sotto la supervisione del docente Giuseppe Trapani. Tesserato per la Adf Weightlifting Foggia, pur frequentando con buona media scolastica il liceo scientifico 'Adriano Olivetti', tutti i giorni dopo la scuola prende il pullman per venire nel capoluogo ad allenarsi.

A fine gara si dichiara soddisfatto: “Era un anno che aspettavo questo momento. La preparazione è stata molto complicata e piene di sacrifici, soprattutto per far coincidere l' impegno scolastico con l'impegno sportivo. Il tutto è stato ripagato dai bei risultati avuti e soprattutto dai bellissimi ricordi che mi porterò dietro con me, l’importante è dare il 100% ed essere fieri di se stessi. Fare sport sano mi rende una persona migliore".

Un pensiero speciale per l’equipe che lo ha supportato: “Ringrazio il mio osteopata Guglielmo Consalvo, il nutrizionista Francesco Mennuno e soprattutto il coach Mirco Rinaldi e tutta la Weightlifting Foggia per la felicità, l’esperienza e l’amore che mi fanno provare per questo sport. Inoltre un pensiero di ringraziamento è rivolto anche ai miei familiari, ai miei docenti scolastici dell' I.I.S Olivetti ed ai miei amici che mi hanno sempre sostenuto in questo cammino”.