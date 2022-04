Campionati del Mediterraneo cadetti e giovani di schermai: il foggiano Davide Cicchetti convocato nella sciabola maschile

Diramate le convocazioni in vista dei Campionati del Mediterraneo Cadetti e Giovani 2022, in programma dal 13 al 15 maggio ad Al Salt in Giordania: l’evento, promosso dalla Confederazione del Mediterraneo di Scherma, si appresta a vivere la sua diciottesima edizione dopo il rinvio forzato dello scorso inverno.

Trai i protagonisti della rassegna figura anche l’atleta pugliese Davide Cicchetti del Circolo Schermistico Dauno, selezionato per la prova di sciabola maschile individuale in programma venerdì 13 maggio. Domenica 15, giorno di chiusura della manifestazione, sono previste invece le prove a squadre. Lo sciabolatore foggiano ha fatto parte della spedizione azzurra anche in occasione dei Campionati Europei Cadetti e Giovani disputata a Novi Sad, in Serbia, ai primi di marzo.

Una ulteriore soddisfazione per la scherma pugliese è rappresentata dalla convocazione del Tecnico delle Armi Giulio Ceci.