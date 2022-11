Futsal, Manfredonia vola: vittoria nello scontro diretto contro Regalbuto

La nona giornata di Serie A2 Girone C 2022/23 ha un incontro protagonista assoluto: Vitulano Drugstore Manfredonia vs. Sicurlube Regalbuto, giocato al PalaScaloria di Manfredonia sabato 12 novembre. Le due squadre si trovavano rispettivamente al terzo e secondo posto, a 17 e 18 punti, dietro solo allo Sporting Sala Consilina che, vincendo l'anticipo in trasferta contro il Gg Teamwear e non avendo ancora avuto il turno di riposo, accoglierà i sipontini nella prossima giornata con 25 punti. Queste tre squadre, fino ad oggi, condividevano anche l'imbattibilità sul campo. Il punteggio pieno dei siciliani è stato però macchiato ieri, quando il ricorso del Canosa è stato accolto, portando gli ospiti della partita disputatasi a Manfredonia a perdere a tavolino 0-6. Match dunque pieno di grandi motivazioni e potenziale spartiacque del campionato.

Un primo tempo lottato, ragionato, di studio e di tentativi dove emerge la grande organizzazione e preparazione delle due ambiziose squadre. Ci vogliono quasi 15 minuti per sbloccare il risultato: sono i sipontini a passare in vantaggio con la rete del capitano João Fred. Poco dopo, sesto fallo della Sicurlube Regalbuto: è tiro libero. Dal dischetto si presenta Giulio Mura che davanti ad Andrea Fichera non sbaglia e porta il Vitulano Drugstore Manfredonia avanti 2-0 all'intervallo.

La musica non cambia nell'avvio di ripresa con i sipontini aiutati dal secondo cartellino giallo che comporta l'espulsione del capitano rivale Gaetano Campagna. Si approfitta presto della momentanea superiorità numerica, con Fred che firma la doppietta, arrivando a 18 gol in 8 partite giocate e mantenendo salda la testa della classifica marcatori. Pochi minuti dopo arriva il 4-0, quando Iacopo Mancusi spinge in rete una palla confezionata al meglio da Michele Murgo.

La partita però è lungi dal dichiararsi conclusa: i siciliani calano la carta del portiere di movimento. Con l'avvicinarsi della sirena, la Sicurlube Regalbuto sembra trovare una clamorosa rimonta: prima uno sfortunato autogol di Mura, poi dopo qualche minuto in rapida successione segnano Pietro Ferrante e Marcio Zanchetta. Il pubblico del PalaScaloria percepisce il pericolo e carica i suoi beniamini nell'apparentemente infinita resistenza. È festa grande però al suono della sirena: sono stati conquistati tre punti fondamentali.

FORMAZIONI

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Berardinetti, Ferrara, Mura, Murgo, Mancusi, Recasens, Girardi, Soloperto, Lupoli, Fred, Pozzo, Foti. All. Cundari

Sicurlube Futsal Regalbuto: Santangelo, Militello, Vitale F., Martines, Ferrante, Bingyoba, Zanchetta, Fichera, Vitale A., Campagna, Leotta, Nicolosi. All. Bernardo.

TABELLINO

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Fred 14'34" PT, 4'53" ST; Mura 15'34" PT, Mancusi 6'52" ST.

Sicurlube Futsal Regalbuto: aut. Mura 13'01" ST, Ferrante 17'04" ST, Zanchetta 17'53" ST.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Recasens (G), Lupoli (G).

Sicurlube Futsal Regalbuto: Ferrante (G), Campagna (G, RR), Fichera (G), Martines (G), Bangyoba (G), Nicolosi (G).

Foto: Federico Guerra