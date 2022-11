Manfredonia non molla mai: soffre, ma vince a Canicattì

La profonda settimana del Vitulano Drugstore C5 Manfredonia giunge al termine venerdì 4 novembre al PalaSaetta-Livatino di Canicattì, nell'ottava giornata di Serie A2 Girone C 2022/23. Anticipo che segue il posticipo di mercoledì 2 contro il Cormar Reggio Calabria, terminato 2-2, sempre in trasferta. Una settimana difficilissima che fa da preludio ai due big match contro Sicurlube Regalbuto e Sporting Sala Consilina. Da situazioni del genere devono emergere i valori da grande squadra e dimostrare di poter tenere il vertice vicino.

CRONACA

Primo tempo tendenzialmente piatto, senza troppi sussulti e nel quale gli ospiti sembrano nettamente padroni del parquet. Dopo pochi minuti la sblocca uno dei migliori interpreti delle ultime partite: Michele Murgo. Le chance che rimangono nella prima frazione sono principalmente biancocelesti e dopo una decina di minuti dal primo gol c'è il raddoppio, firmato dal capitano João Fred il cui digiuno si limita solo alla partita precedente.

I biancocelesti cominciano il secondo tempo dove si è chiuso il primo. Sfruttando il rosso per seconda ammonizione a Gonçalves, Murgo trova la doppietta. Proprio in una situazione nella quale qualunque partita sembrerebbe ormai chiusa, i padroni di casa hanno una grande reazione. Nel giro di cinque minuti, prima Digão e poi due volte Mosca portano ad un insperato pari. Qualche minuto dopo, però, emerge il carattere e la qualità da leader di Fred: botta terrificante di mancino (piede debole) sotto la traversa dopo aver recuperato il pallone, sedicesimo gol in sette partite giocate, leader della classifica cannonieri: un inizio di stagione da dominatore. I siciliani si riversano offensivamente nella speranza di trovare nuovamente il pareggio, ma le loro possibilità vengono definitivamente chiuse dal secondo rosso per somma di ammonizioni di giornata, quello di Dal Maz.

LE PAROLE DI YURI POZZO

"È stata una settimana dura ed impegnativa sotto ogni aspetto, ma sicuramente torniamo con fiducia e con la consapevolezza dei nostri mezzi, nonostante le varie difficoltà. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo unito che non molla mai, di saper sia reagire che soffrire anche nei momenti più complicati, conquistando punti fondamentali in campi non semplici e contro ottime squadre", le parole di Yuri Pozzo.

"Sappiamo che c'è tanto da lavorare e dopo qualche giorno di meritato riposo inizieremo subito a preparare la partita di sabato contro il Regalbuto. Loro hanno vinto sul campo tutte le partite - ha aggiunto - e vorranno dare un segnale importante, ma noi vogliamo proseguire il nostro percorso nel migliore dei modi, soprattutto davanti al nostro pubblico e sono sicuro che ci faremo trovare pronti".

FORMAZIONI

Futsal Canicattì: Mosca, Marino, Caltabiano, Urso, Sirone, Digão, Furno, Colore, Gonçalves, Toledo, Dal Maz, Castiglione V.. All. Castiglione G.

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Palumbo, Berardinetti, Ferrara, Mura, Murgo, Mancusi, Girardi, Soloperto, Fred, Pozzo, Foti, Baranauskas. All. Cundari

TABELLINO

Futsal Canicattì: 6'41" ST Digão; 10'02" ST, 11'50" ST Mosca.

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: 2'41" PT, 4'20" ST Murgo; 12'12" PT, 13'28" ST Fred.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Futsal Canicattì: Gonçalves (R, GG), Dal Maz (R, GG).

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Baranauskas (G), Murgo (G).