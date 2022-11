Da San Severo a New York per correre la maratona a 71 anni: "Non fermatevi mai, andate avanti"

Francesco Scanzano, a 71 anni, da San Severo è volato a New York per correre la maratona

In seguito ad un brutto incidente in bicicletta che gli procuró una ferita medicata con 50 punti di sutura, Francesco Scanzano cominciò a correre per tenersi in forma. Così ebbe inizio la sua carriera da podista, dieci anni fa.

Capì subito che era portato fisicamente per questo sport e, in questi dieci anni, ha partecipato a diverse gare. Ma la più importante è stata la maratona di New York, che si è svolta il 6 novembre, su una lunghezza di 42 km, per le strade della 'Grande mela'.

Tra circa 50mila partecipanti provenienti da tutto il mondo si è classificato al 4006esimo posto, ma secondo tra gli over 70, percorrendo la distanza in 3 ore e 34 minuti. La sua passione ha contagiato anche sua moglie Carmela e il figlio Vincenzo.