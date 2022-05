Lo sciabolatore foggiano D'Armiento vince la Coppa Italia Assoluti

Lo sciabolatore foggiano Francesco D’Armiento, in forza alle Fiamme Gialle, trionfa ad Ancona nella Coppa Italia Assoluti battendo in finale Marco Stigliano (Champ Napoli) per 15-11. Nel tabellone ad eliminazione diretta D’Armiento esordisce regolando con un netto 15-5 Giuseppe Perna, anch’egli tesserato per il Champ Napoli. Vittorie agevoli anche nei turni successivi contro Tiziano Tomassetti del Frascati

Scherma, sconfitto per 15-6, Giosuè Testa della Scherma Ariccia (15-7) ed Alberto Fornasir del Club Scherma Roma (ancora 15-7). In semifinale D’Armiento supera per 15-11 Giacomo Mignuzzi del Centro Sportivo Carabinieri prima di aggiudicarsi come detto la finale contro Stigliano col medesimo punteggio. Sul terzo gradino del podio, assieme a Mignuzzi, sale anche Giorgio Marciano delle Fiamme Azzurre che nell’altra semifinale aveva ceduto all’ultima stoccata nei confronti di Stigliano.

COPPA ITALIA ASSOLUTI - SCIABOLA MASCHILE - Ancona, 7 maggio 2022

Finale

D’Armiento (Fiamme Gialle) b. Stigliano (Champ Napoli) 15-11

Semifinali

Stigliano (Champ Napoli) b. Marciano (Fiamme Azzurre) 15-14

D’Armiento (Fiamme Gialle) b. Mignuzzi (Carabinieri) 15-11

Quarti di finale

Stigliano (Champ Napoli) b. Scepi (Scherma Ariccia) 15-13

Marciano (Fiamme Azzurre) b. Ottaviani (Fiamme Gialle) 15-13

D’Armiento (Fiamme Gialle) b. Fornasir (Club Scherma Roma) 15-7

Mignuzzi (Carabinieri) b. Roussier Fusco (Frascati Scherma) 15-13

Ottavi di finale

D’Armiento (Fiamme Gialle) b. Testa (Scherma Ariccia) 15-7

Sedicesimi di finale

D’Armiento (Fiamme Gialle) b. Tomassetti (Frascati Scherma) 15-6

Trentaduesimi di finale

D’Armiento (Fiamme Gialle) b. Perna (Champ Napoli) 15-5

Classifica (82): 1. Francesco D’Armiento (Fiamme Gialle), 2. Marco Stigliano (Champ Napoli), 3. Giorgio Marciano

(Fiamme Azzurre) e Giacomo Mignuzzi (Carabinieri), 5. Alberto Fornasir (Club Scherma Roma), 6. Stefano Scepi

(Scherma Ariccia), 7. Lorenzo Ottaviani (Fiamme Gialle), 8. Giovanni Roussier Fusco (Frascati Scherma).