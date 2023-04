C'è anche il baseball a Foggia. La Fovea Embers punta in alto: "Vogliamo centrare di nuovo i playoff"

Inizia una nuova stagione nel campionato di Serie B di Baseball per la Fovea Embers del presidente Gianni Vitrani. “È una grande soddisfazione per noi affrontare questo campionato dopo gli ottimi risultati della passata stagione”. La Fovea Embers, nello scorso anno, si è fermata soltanto alla finale playoff, persa contro Nettuno2 che ha festeggiato la promozione dopo 3 incontri ben giocati da entrambe le squadre.

Venerdì 14 aprile alle ore 19 si terrà la presentazione ufficiale del roster che parteciperà al prossimo campionato di Serie B. L’evento, aperto alla cittadinanza interessata e alla stampa, è organizzato presso la Sala Ricevimenti Marigiò, in Via del Salice Nuovo 271. Oltre alla prima squadra e allo staff saranno presenti anche le altre realtà della società foggiana del baseball, i ragazzi del settore giovanile, curati dal responsabile coach Salvatore Strippoli, con le formazioni Under 12 e Under 15, la sezione amatoriale e le ragazze del softball, novità importante della nuova stagione.

“Sono il nostro fiore all’occhiello – conferma Vitrani - anche se non parteciperanno a nessun campionato momentaneamente, ma metteremo le basi in vista della prossima stagione, quando sarà prevista anche la loro partecipazione ad un campionato agonistico. I giovani dell’Under 12, invece, parteciperanno in massa al Torneo delle Regioni dal 2 al 4 giugno, altra bella soddisfazione per il nostro movimento giovanile".

Obiettivo dichiarato è quello di provare ad insediarsi nei primissimi posti della fase regolare, dove nel girone ad 8 squadre sono inserite anche altre realtà molto importanti nel panorama del batti e corri nazionale. “Centrare i playoff per il secondo anno consecutivo sarebbe un gran risultato, poi a quel punto nessuno vorrebbe perdere la finale, quindi sarebbe giusto provarci” il pensiero del presidente Gianni Vitrani.

La Fovea Embers è inserita nel Girone C, uno dei quattro della categoria. Dopo la prima fase relativa alla stagione regolare, via ai playoff e ai playout. Le prime due di ogni girone accederanno ai playoff, con la formula della finale secca al meglio delle 5 gare. La prima del Girone C affronterà la seconda del Girone D, la Seconda del Girone C contro la Prima del Girone D. Il Girone A sarà invece accoppiato a quello B con le stesse modalità. Ai playoff, che inizieranno sabato 2 settembre, le prime due gare si giocheranno sul campo della peggio piazzata (la seconda in classifica), mentre il sabato successivo inizieranno le restanti 3 partite sul campo della prima classificata (per concludere la serie al meglio delle 5 gare). Al raggiungimento della terza vittoria di una delle due squadre la serie si dichiarerà terminata e la squadra che vincerà 3 incontri su 5 sarà promossa in Serie A 2024.

Ai playout, invece, accederanno le settime e le ottave dei gironi. Stessi accoppiamenti di girone dei playoff (7C vs 8D e 8C vs 7D) e stessa modalità (al meglio delle 5 gare con prime due sul campo della peggio piazzata nella regular season e restanti 3 in casa della miglior piazzata). Al termine della serie, le perdenti retrocederanno in Serie C 2024.

Si partirà domenica prossima, dunque, per concludere la fase regolare il prossimo 23 luglio. Poi due domeniche, il 30 luglio e il 5 agosto dedicate ad altri eventuali recuperi, la tipica pausa di agosto e e via ai playoff dal 2 settembre. Dopo il primo incrocio in trasferta, gli Embers giocheranno sul diamante di casa per quattro domeniche di seguito, 23 e 30 aprile, 7 e 14 maggio, rispettivamente contro il New Rimini, appena retrocesso dalla Serie A, contro il Rimini 86 Baseball Club, Porto Sant’Elpidio e Torre Pedrera.

L’inizio delle gare a Foggia è sempre stabilito, salvo diverse disposizioni, alle ore 11 e alle 15 della domenica. Poi ancora trasferta a Fano il 21 maggio e chiusura del girone in casa il 28 contro Cupra Baseball. Dopo una sosta, utile a recuperare anche gare eventualmente rinviate nel corso del girone di andata, via al ritorno a campi invertiti l’11-12 giugno con la chiusura della stagione regolare fissata per il 23 luglio.

Inizio campionato in trasferta, dunque, con la doppia sfida ai marchigiani del Potenza Picena. Primo lancio alle ore 11, replica nel pomeriggio alle 15, di domenica 16 aprile.

Il primo fine settimana della nuova stagione prevede anche gli altri incroci tra le squadre del girone. Si parte sabato con la sfida stracittadina tutta riminese, poi domenica Torre Pedrera-Fano e Porto Sant’Elpidio-Cupra