I foggiani Samele e D'Armiento vincono il titolo italiano

Gli atleti pugliesi fanno incetta di medaglie nella sciabola in occasione dei Campionati di Serie A1 a squadre che si stanno svolgendo al PalaMariotti di La Spezia in concomitanza con i Campionati Italiani Assoluti.

Nella sciabola maschile vincono il titolo italiano con le Fiamme Gialle i foggiani Luigi Samele (esentato dalla gara individuale per potersi preparare al meglio in vista delle prossime gare valide per la qualifica olimpica e dei Mondiali di Milano) e Francesco D’Armiento: assieme ai compagni Enrico Berrè e Lorenzo Ottaviani hanno sconfitto l’Aeronautica Militare per 45-41, le Fiamme Oro all’ultima stoccata e il Centro Sportivo Esercito in finale ancora per 45-41.

Sale quindi sul secondo gradino del podio Emanuele Nardella assieme ai compagni di squadra Dario Cavaliere, Giovanni Repetti e Gabriele Foschini (all’ultima gara in carriera): nei turni precedenti il team grigioverde aveva battuto la Scherma Ariccia per 45-22 e i Carabinieri per 45-36. Podio soltanto sfiorato per Francesco Bonsanto (secondo nell’individuale) con le Fiamme Oro che hanno perso la finale di consolazione proprio dai Carabinieri col punteggio di 45-41.

Marco Mastrullo, in gara con la Virtus Bologna, ottiene la salvezza grazie al play out vinto per 45-40 ai danni del Frascati Scherma. Nella sciabola femminile vince il titolo italiano l’Aeronautica Militare con Michela Battiston, Rebecca Gargano (entrambe si allenano al Circolo Schermistico Dauno), Alessia Di Carlo e Claudia Rotili superando nell’ordine la Virtus Bologna per 45-42, il Centro Sportivo Esercito per 45-43 e le Fiamme Gialle in finale per 45-40.

Terzo posto per Martina Criscio con le Fiamme Oro: dopo la vittoria per 45-33 sulla Scherma Ariccia e la sconfitta all’ultima stoccata nella semifinale con le Fiamme Gialle, è arrivata la medaglia di bronzo grazie al successo per 45-31 sull’Esercito. Assieme alla foggiana salgono sul gradino più basso del podio anche Eloisa Passaro, Lucia Stefanello e Mariella Viale.