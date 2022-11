Il maestro Park Young Ghil a Foggia: la leggenda del taekwondo protagonista in uno stage nel Centro 'Smiraglia'

Per il 26 novembre, il Centro Taekwondo Sport Area-Team Smiraglia di Foggia ha organizzato uno stage tecnico diretto dal maestro Park Young Ghil cintura nera 9° Dan ex direttore tecnico della nazionale Italiana di Taekwondo e dal 2016 presidente onorario a vita della Fita (Federazione Italiana Taekwondo), nonché direttore sportivo della stessa Federazione e direttore mondiale della Wtf (Word Taekwondo Federation).

La riunione tecnica, che si svolgerà nella palestra del Centro, in viale Fortore 67, è divisa in due sezioni: dalle 15.30 alle 16 quella riservata ai bambini, dalle 18 alle 20 quella dedicata ai ragazzi.

È già prevista la partecipazione di atleti e tecnici provenienti da Bari e Martina Franca.

Non è la prima volta che il maestro Park tiene stage nella palestra foggiana. Esiste, infatti, un consolidato rapporto tecnico e di amicizia con il maestro Ugo Smiraglia che era nella squadra nazionale italiana quando questa era diretta da Park, proprio nel periodo in cui il tecnico foggiano vinceva ripetutamente il titolo italiano.

Allo stage parteciperà anche Maristella Smiraglia, la figlia del maestro Ugo.

Il Maestro Park Young Ghil ha scritto la storia del Taekwondo italiano: nel 1966 giunse nel nostro Paese insieme al fratello Park Sun Jae (scomparso nel 2016, uno dei nove maestri fondatori del taekwondo che poi diffusero la disciplina marziale coreana in tutto il mondo) con l’incarico di promuovere la pratica di questo sport da combattimento in Italia. Il taekwondo riscosse successo prima nel Mezzogiorno –e, in particolare, in Puglia- per poi raccogliere consenso e praticanti anche nel resto d’Italia.

Maristella Smiraglia è nata a Foggia il 29 marzo 1996. Atleta di classe senior che gareggia nella categoria di peso +67 kg.

Iniziò a praticare taekwondo dall'età di 3 anni, sotto la guida del padre Ugo. Anche i due fratelli sono cinture nere. Si impegnò nell'attività agonistica a 16 anni e, da allora, è stato un crescendo di risultati di prestigio, nazionali ed internazionali.

PALMARES

Grand Prix

2022 - Grand Prix Roma: BRONZO +67kg

Campionati Mondiali

2019 - Campionati Mondiali Militari: BRONZO -73kg

2018 - Campionati Mondiali Militari: ARGENTO -73kg

Campionati Continentali

2013 - Campionati Europei Juniores: BRONZO +68kg

Campionati Nazionali

2021 - Campionati Italiani Senior: ORO -73kg

2019 - Campionati Italiani a Categorie Olimpiche: ARGENTO +67kg

2017 - Campionati Italiani Senior: ORO -73kg

2016 - Campionati Italiani Senior: ORO -73kg

2015 - Campionati Italiani Senior: ORO -73kg

2012 - Campionati Italiani Juniores: ORO +68kg

Altri risultati

2022 - Sweden Open: ARGENTO Senior -73kg

2021 - Polish Open: BRONZO Senior -73kg

2021 - Estonia Open: ORO Senior -73kg

2018 - Helsingborg Open: BRONZO Senior +73kg

2018 - Egypt Open: ORO Senior -67kg

2017 - Croatia Open: BRONZO Senior -73kg

2017 - Serbia Open: ARGENTO Senior -73kg

2017 - Moldova Open: ARGENTO Senior -73kg

2017 - Sofia Open: BRONZO Senior -73kg

2017 - Egypt Open: BRONZO Senior -73kg

2016 - Ukraine Open: ORO Senior -73kg

2013 - Trelleborg Open: BRONZO Junior +68kg