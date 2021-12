Show olimpico alla Città del Cinema: stoccate, emozioni e sorrisi con il foggiano Samele e Szilagyi

Grande spettacolo nella serata di ieri a Foggia. A pochi mesi di distanza dalla finale di Tokyo 2020, l’Asd Olympia ha regalato alla città un grande evento che ha goduto del patrocinio della Regione Puglia e dell’AICS di Foggia: alle ore 20:00, presso la “Città del Cinema”, in uno scenario spettacolare, Luigi Samele e Aron Szilagyi hanno rinnovato la sfida che li ha visti di fronte l’un l’altro sulla pedana di Tokyo il 24 luglio scorso.

La sfida fra i due campioni è stata il momento clou della serata dal titolo “Show Olimpico”, fortemente voluta e organizzata dalla Asd Olympia nella città natale dello sciabolatore azzurro Luigi Samele.

Grande spettacolo doveva essere e grande spettacolo è stato: il remake dell’avvincente finale Olimpica di sciabola maschile di Tokyo 2020, che ha messo nuovamente di fronte il foggiano, vice- campione Olimpico, Luigi Samele e Aron Szilagyi, l’ungherese tre volte medaglia d’oro a Cinque Cerchi, in un assalto tirato che alla fine si è chiuso con il successo di Luigi Samele per 15-14.

In palio questa volta non c’è stata una medaglia Olimpica, ma i due hanno regalato al pubblico accorso alla “Città del Cinema” uno spettacolo di altissimo livello.

Stoccate, tifosi, emozioni, sorrisi e volti entusiasti, un grande successo con oltre 500 spettatori che con il loro calore hanno avvolto i due campioni saliti in pedana per l’attesa rivincita: una sfida combattuta fino all’ultima stoccata e conclusasi 15 a 14 in favore di Luigi Samele che ha così ribaltato il risultato di Tokyo aggiudicandosi il match.

Una manifestazione sportiva di rilievo internazionale che ha permesso alla città di Foggia di omaggiare due atleti di straordinario livello, di promuovere lo sport e i suoi sani valori, rendendo onore all’atleta foggiano Luigi Samele, orgoglio del nostro territorio.

Una serata magica, di festa e di sport, un’occasione di rivincita sociale e culturale per la nostra città.