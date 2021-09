Karate, Mario Ciminiello conquista il bronzo al Memorial Andrea Nekoofar

Grande prestazione di Mario Cimiliello, che dopo 4 incontri vinti, accede alla finale per il 3° posto vincendo e conquistando una bellissima Medaglie di bronzo

Si è appena concluso il 3° Memorial Karate Andrea Nekoofar presso il Centro Olimpico Fijlkam Roma. Presente anche la società foggiana di Karate Team Ciminiello G.S. Fiamme Cremisi Bersaglieri con 2 Atleti nella specialità Kumite (combattimento a contatto controllato). Daniele Colecchia, al termine di una buona prova, si è classificato al nono posto.

Grande prestazione di Mario Cimiliello, che dopo 4 incontri vinti, accede alla finale per il 3° posto vincendo e conquistando una bellissima Medaglie di bronzo.

La gara, disputata in due giorni nel pieno rispetto delle regole anti covid, ha visto la partecipazione di 169 società provenienti da tutta l'italia con 745 atleti dall'alto profilo tecnico. .

Prossimi appuntamenti per i ragazzi del team Ciminiello, l'Open di Croazia, in programma l'8 e 9 ottobre seguito dal Campionato Italiano Assoluto, in programma il 16 e 17 ottobre.