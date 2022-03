Il foggiano Mario Ciminiello vince il bronzo al Wkf Karate Competition

Un altro importante risultato per Mario Ciminiello, diciottenne atleta foggiano della Asd Gruppo Sportivo Fiamme Cremisi Bersaglieri Karate, che ha conquistato la medaglia di bronzo alla Gara International Wkf Karate Competition for Children, Cadets, Juniors and U21, tenutasi nella città ungherese di Szigetszentmiklos.

Ciminiello si è classificato terzo nella specialità kumite (combattimento a contatto controllato) categoria under 21, dopo 3 incontri con avversari provenienti da varie città dell'Est Europa durante i quali ha saputo tirar fuori tutta l'esperienza accumulata insieme al Maestro/Papà Cesare Ciminiello.

“Orgoglio per il nostro ragazzo che si è dimostrato all'altezza di una competizione davvero impegnativa che ha visto sventolare i colori della nostra Foggia”, commenta il padre e allenatore Cesare Ciminiello.

La gara, svoltasi lo scorso 26 febbraio, ha visto la partecipazione di 16 nazioni, con una selezione spietata e un livello competitivo davvero alto.

Ora riprendono subito gli allenamenti per il prossimo appuntamento, in programma il prossimo weekend, quando andrà in scena il Seminario con la Nazionale Italiana Giovanile a Lignano Sabbiadoro.