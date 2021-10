Altro podio per il Circolo Schermistico al Gran Premio Giovanissimi di scherma: Leonilde Buenza conquista il bronzo nella sciabola bambine

Seconda medaglia per la scherma pugliese nel 57° Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" - Trofeo Kinder Joy of Moving: dopo il terzo posto di Riccardo Maestri del Circolo Schermistico Dauno nella sciabola Ragazzi è arrivato un altro bronzo per Leonilde Buenza, anche lei in forza al sodalizio foggiano, nella sciabola Bambine.

Leonilde Buenza, allenata dal papà Benedetto (membro dello staff tecnico del CT di sciabola Luigi Tarantino), ha esordito nella diretta infliggendo un rotondo 10-0 a Ginevra Cimino dell’Accademia Musumeci Greco di Roma, poi nel derby pugliese ha regolato per 10-3 Nicol Bentivoglio del Club Scherma San Severo e si è garantita un posto sul podio battendo 10-7 Greta Vinci del Frascati Scherma. In semifinale Buenza si è arresa col punteggio di 10-7 ad Anna Torre della Fides Livorno, che ha poi conquistato il titolo tricolore superando in finale la milanese Ludovica Parma della Società del Giardino per 10-3. Sul terzo gradino del podio anche Eleonora Silvestri (Posillipo Napoli).

Erano in gara altre tre atlete pugliesi, tutte del Club Scherma San Severo: Alice Coco, Maria Antonietta Fiore e - come detto - Nicol Bentivoglio, che hanno raggiunto gli ottavi di finale chiudendo rispettivamente al 13°, al 14° e al 15° posto.

57° Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" - Trofeo Kinder Joy of Moving - SCIABOLA FEMMINILE BAMBINE - Riccione, 17 ottobre 2021

Finale

Torre (Fides Livorno) b. Parma (Società del Giardino Milano) 10-3

Semifinali

Parma (Società del Giardino Milano) b. Silvestri (Posillipo Napoli) 10-4

Torre (Fides Livorno) b. Buenza (Circolo Schermistico Dauno) 10-7

Quarti di finale

Silvestri (Posillipo Napoli) b. Saracaj (Fides Livorno) 10-7

Parma (Società del Giardino Milano) b. Scaletta (Circolo Schermistico Mazarese) 10-3

Buenza (Circolo Schermistico Dauno) b. Vinci (Frascati Scherma) 10-7

Torre (Fides Livorno) b. Reale (Frascati Scherma) 10-3

Ottavi di finale

Buenza (Circolo Schermistico Dauno) b. Bentivoglio (Club Scherma San Severo) 10-3

Tabellone dei 32

Buenza (Circolo Schermistico Dauno) b. Cimino (Accademia Musumeci Greco Roma) 10-0

Classifica (42): 1. Anna Torre (Fides Livorno), 2. Ludovica Parma (Società del Giardino Milano), 3. Leonilde Buenza (Circolo Schermistico Dauno) e Eleonora Silvestri (Posillipo Napoli), 5. Greta Vinci (Frascati Scherma), 6. Giulia Saracaj (Fides Livorno), 7. Matilde Reale (Frascati Scherma), 8. Adele Scaletta (Circolo Schermistico Mazarese).