Festa dell'Atletica pugliese: tra i premiati anche il prof. Di Molfetta

Si è svolta presso la Tenuta Moreno il 28 gennaio a Mesagne la Festa dell’Atletica Pugliese, cerimonia che ha premiato gli atleti, le società, i dirigenti, i tecnici e gli ufficiali di gara distintisi nel corso del triennio 2020-2022. Non solo cose brutte a Foggia, ma anche eccellenze. E le buone notizie arrivano, ancora una volta, dallo sport, fucina di buone pratiche e soprattutto di maestri anche di vita. È stato il prof. Domenico Di Molfetta a portare ancora una volta alto il nome della città di Foggia. Infatti, nell’ambito dell’evento, sono state consegnate le Benemerenze Federali, le Querce di III, II e I grado.

Le ‘Querce’ al merito atletico sono attribuite ai tesserati che, attraverso un lungo periodo di attività dirigenziale, organizzativa o tecnica, abbiano acquisito particolari benemerenze in virtù di una eccezionale operosità in favore dell'atletica italiana. E al prof. Di Molfetta è stata conferita l’ambita onorificenza di terzo grado (Ovvero il grado ultimo e più prestigioso, dei riconoscimenti prevista dalla Fidal). Il Foggiano Prof. Domenico Di Molfetta, attuale Consigliere Nazionale della Federazione, ha ricevuto tale premio per la lunga carriera che ha dedicato, sia dal punto di vista tecnico che dirigenziale, all’atletica e allo sport nelle sue varie declinazioni. 20 anni con incarico di capo settore della Nazionale Italiana, la partecipazione a tre Olimpiadi (Sidney, Atene e Pechino) e innumerevoli campionati del europei e mondiali, oltre all’incarico di Vice presidente Nazionale della Federazione Italia Educatori Fisici e Sportivi.

Sono solo alcuni dei punti forti del suo curriculum. Attualmente è preparatore atletico della sciabolatrice foggiana Martina Criscio, che con uno staff tutto locale, accompagnerà verso il sogno di Parigi 2024. Ricopre, inoltre, nell’ambito del consiglio Nazionale federale due importanti deleghe quella al settore tecnico e del centro studi e ricerche. Nell’ambito della stessa cerimonia è stato premiato anche il giovanissimo foggiano Vittorio Gentile per l’argento conseguito a Campionati Italiani di categoria nel lancio del giavellotto, anche lui allenato dal Prof. Di Molfetta: “Sono particolarmente grato di aver ricevuto questo importante riconoscimento che, insieme alla Palma d’argento al valore tecnico attribuitami in questo caso dal Coni, riempie questo mio virtuale giardino di soddisfazioni professionali e morali. L’aver raggiunto il massimo livello di onorificenze non mi frena nel mio operato, perché credo ancor più fortemente, a questo punto della mia carriera, che allenare e vedere i nostri giovani migliorarsi nello sport rappresenti per loro una importante possibilità nella vita. A noi, generazione di entusiasti ex ragazzi, il compito di traghettare i giovani verso i valori autentici che lo sport sa veicolare”.