Europei under 23 di scherma: tra i convocati anche il foggiano Francesco Pio Iandolo

Tornano dopo tre anni i Campionati Europei Under 23, in programma a Tallinn, capitale dell’Estonia, dal 27 al 31 maggio.

Tra i 24 azzurri convocati figura anche il pugliese Francesco Pio Iandolo, atleta foggiano attualmente in forza al Centro Sportivo Esercito, selezionato dal Commissario Tecnico del fioretto Stefano Cerioni.

I Campionati Europei Under 23, che rappresentano una importante categoria “cuscinetto” tra i Giovani e gli Assoluti, vedranno l’Italia in gara nelle sole competizioni individuali: venerdì 27 il programma si apre con il fioretto femminile e la sciabola maschile; Iandolo scenderà in pedana sabato 28 maggio per la prova di fioretto maschile mentre l’altra gara in programma è dedicata alla spada femminile; domenica 29 infine si disputano le gare di spada maschile e sciabola femminile. Gli ultimi due giorni della manifestazione sono invece dedicati alle prove a squadre, cui l’Italia come detto non prenderà parte.