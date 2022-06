Europei di Scherma: Martina Criscio è argento nella sciabola a squadre

L'ultima giornata dei Campionati Europei Assoluti di Antalya 2022 vede anche la scherma pugliese salire sul podio in Turchia con l’argento conquistato nella gara di sciabola femminile a squadre: nel quartetto schierato dal CT Nicola Zanotti figurano la foggiana Martina Criscio, la friulana Michela Battiston che si allena presso il Circolo Schermistico Dauno, l’argento nell’individuale Rossella Gregorio ed Eloisa Passaro.

Le Azzurre hanno cominciato il loro cammino regolando la Turchia per 45-40 poi in semifinale è arrivato il successo per 45-38 con l’Ungheria grazie ad una grande prestazione di Martina Criscio. In finale si è dimostrata più forte la Francia che si è imposta nettamente per 45-23 ma per l’Italia è un risultato straordinario che mancava addirittura dal 2001.

L’Italia ha chiuso così gli Europei di Antalya al primo posto del medagliere con 14 podi (record assoluto per una spedizione azzurra nella kermesse continentale): quattro medaglie d’oro, sette d’argento e tre di bronzo.

"All’inizio eravamo un po’ troppo tese con la Turchia – commenta a fine gara Martina Criscio – poi la compattezza della squadra è venuta fuori e da lì in poi ci siamo sbloccate: con l’Ungheria abbiamo imposto la nostra scherma e questo ci ha agevolato, con le magiare mi sono proprio divertita e mi sono sentita mentalmente libera. Purtroppo in finale le francesi ci hanno messo in difficoltà con la loro tecnica ma la Francia è comunque un’ottima squadra e d’ora in poi lavoreremo per battere anche loro".

Sulla stessa lunghezza d’onda Michela Battiston: "Abbiamo cominciato un po’ contratte ma in una competizione così importante ci può stare, per me poi era la prima volta, poi ci siamo lasciate andare gestendo bene l’assalto soprattutto nella semifinale con l’Ungheria. Siamo una squadra molto unita e compatta: scherziamo, ci carichiamo assieme e quando c’è questo affiatamento i risultati si vedono".

CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI 2022 – SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE – Antalya (Turchia), 22 giugno

Finale

Francia b. ITALIA 45-23



Finale 3°/4° posto

Ucraina b. Ungheria 45-41



Semifinali

ITALIA b. Ungheria 45-38

Francia b. Ucraina 45-43



Quarti

ITALIA b. Turchia 45-40

Ucraina b. Grecia 45-35

Francia b. Germania 45-39

Ungheria b. Spagna 45-41



Classifica (13): 1. Francia, 2. ITALIA, 3. Ucraina, 4. Ungheria, 5. Spagna, 6. Grecia, 7. Germania, 8. Turchia.