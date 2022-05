Il foggiano Davide Cicchetti argento ai campionati del Mediterraneo Cadetti e Giovani di scherma

Arrivano 12 medaglie per l’Italia nella prima giornata dei Campionati del Mediterraneo Cadetti e Giovani 2022 in Giordania. Nel venerdì dedicato agli Under 17 l’Italia vince un oro, cinque argenti e sei bronzi: fra di essi figura anche il foggiano Davide Cicchetti del Circolo Schermistico Dauno, secondo nella sciabola maschile Cadetti.

Cicchetti ha ceduto il gradino più alto del podio solo all’ultima stoccata al francese Lucas Guilley; in semifinale si era imposto col punteggio di 15-11 sull’altro azzurro Francesco Pagano, terzo classificato a pari merito con lo spagnolo Dobos Zsolt Taquile. Gli altri due italiani in gara Cosimo Bertini e Salvatore Lazzaro, si sono fermati ai quarti di finale chiudendo rispettivamente al quinto e all’ottavo posto.

Domenica 15 maggio la rassegna si chiuderà con le prove a squadre.