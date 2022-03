Coppa del Mondo di scherma, festeggia il Circolo Schermistico Dauno: Criscio e Battiston vincono nella gara a squadre di sciabola

Una grande Italia trionfa nella gara a squadre ad Atene, a conclusione della tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile. Una prova super per le Azzurre del CT Nicola Zanotti, sancita dalla vittoriosa rimonta in finale contro il Giappone: 45-43 per le azzurre e Tricolore sul gradino più alto del podio in terra greca.

Il quartetto composto da Rossella Gregorio, Michela Battiston, Martina Criscio ed Eloisa Passaro è stato protagonista di una prestazione eccellente fin dalle prime battute. Sconfitta la Gran Bretagna negli ottavi con un netto 45-25, la formazione italiana nei quarti di finale ha lottato e prevalso contro l'Azerbaigian, superato con il punteggio di 45-42. Nella semifinale con gli Stati Uniti le Azzurre hanno subito schiacciato sull’acceleratore controllando poi il tentativo di rimonta delle americane, piegate per 45-37.

Raggiunta la prima finale stagionale in Coppa del Mondo, il quartetto italiano è stato subito costretto ad inseguire ma ha ribaltato le sorti del match con una strepitosa terza frazione di Michela Battiston: l’atleta friulana trapiantata a Foggia, risalita in pedana con uno svantaggio di sette stoccate, ha rifilato un clamoroso parziale di 12-2 alla nipponica Shihomi Fukushima portando in vantaggio le Azzurre che hanno poi chiuso sul 45-43 riconquistando il gradino più alto del podio nel circuito iridato a quasi tre anni di distanza dall'ultimo successo, arrivato nel maggio del 2019 a Tunisi. Da applausi dunque la performance della Battiston, che si allena presso il Circolo Schermistico Dauno, ma decisivo anche l’apporto della foggiana Martina Criscio soprattutto nella semifinale contro le statunitensi.

“Una bellissima vittoria che ci dà grande fiducia per il futuro! – ha detto il CT Nicola Zanotti, che ad Atene debuttava da responsabile d’arma della sciabola azzurra – Sono contento per l’ottima prestazione offerta dalle ragazze che sono state squadra dall’inizio alla fine. Hanno seguito alla perfezione le indicazioni con cui abbiamo preparato questa gara ed il risultato gratifica loro e inorgoglisce tutto lo staff”.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE, PROVA A SQUADRE - Atene, 6 marzo 2022

Finale

ITALIA b. Giappone 45-42

Finale 3°/4° posto

Stati Uniti b. Polonia 45-44

Semifinali

Giappone b. Polonia 45-35

ITALIA b. Stati Uniti 45-37

Quarti di finale

Polonia b. Canada 45-33

Giappone-Ungheria 45-41

Stati Uniti b. Corea del Sud 45-44

ITALIA b. Azerbaigian 45-42

Ottavi di finale

ITALIA b. Gran Bretagna 45-25

Classifica (21): 1. ITALIA, 2. Giappone, 3. Stati Uniti, 4. Polonia, 5. Ungheria, 6. Corea del Sud, 7. Azerbaigian, 8. Canada.

ITALIA: Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro.