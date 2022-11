Coppa del Mediterraneo, il foggiano Iandolo argento nel fioretto maschile

Per l’Asd Olympia e gli atleti che si allenano presso il Palazzetto della Scherma di Foggia, quello appena trascorso è l’ennesimo fine settimana da incorniciare.

A riempire la già ricca bacheca di trofei, infatti, è arrivato l’argento conquistato da Francesco Pio Iandolo nella prova di fioretto maschile tenutasi a Carrara nell’ambito della Coppa del Mediterraneo. Un successo meritatissimo quello ottenuto dal giovane atleta in forza al Gruppo Sportivo dell’Esercito che, solo in finale, ha dovuto cedere a Federico Pistorio. Un percorso netto quello di Iandolo che al primo incontro si è imposto sul connazionale Elia Sardelli per 15 a 13 in una gara tiratissima ma in cui Iandolo non ha mai dato la sensazione di perdere il controllo. Successiva vittima del fiorettista foggiano è stato Enrico Zanatta su cui si è imposto con il perentorio punteggio di 15 a 5. Combattuta, invece, la semifinale con un altro italiano, Matteo Panazzolo, su cui Iandolo ha avuto la meglio per 15 a 14. Un podio, quello di Iandolo, impreziosito dall’importate contesto in cui è stato raggiunto. La kermesse, infatti, ha visto la partecipazione di atleti di levatura internazionale come la francese Lola Tranquille vincitrice della competizione della sciabola femminile in cui, in finale si è imposta sull’italiana Margherita Colonna al termine di una gara combattuta. La Coppa del Mediterraneo Under 23, iniziata ieri con la cerimonia di apertura e la sfilata delle bandiere degli undici paesi partecipanti, aveva già arriso ai colori italiani con le vittorie nel fioretto femminile e nella sciabola maschile.

Il successo di Iandolo, frutto di una meticolosa preparazione atletica presso la struttura di via Carlo Baffi/viale Pinto, è arrivato a poche ore di distanza dai successi ottenuti dai giovanissimi atleti guidati dalla maestra Francesca Zurlo nell’ambito della prima prova interregionale under 14. Tra i 178 atleti che si sono incontrati sulle pedane della città dauna brilla sicuramente la prova di Elena Campanella che si è classificata al primo posto nella gara di spada femminile. Ma non è stato l'unico successo per lei. Gradino più alto del podio anche nel fioretto femminile, categoria giovanissime. Nel fioretto femminile, categoria ragazze/allieve, Elisabetta Orlando si è piazzata terza. Mentre Francesca Torres ha fatto registrare un ottimo ottavo posto. Soddisfazione anche per la prestazione di Antonio Capozzi che, sebbene non abbia raggiunto il podio, ha fatto registrare una notevole crescita atletica che lo potrebbe portare a essere una delle rivelazioni della stagione schermistica in corso. Menzione a parte meritano, invece, Lucrezia Loffredo e Manuel Fasciano che, nella sezione esordienti/prime lame, sono saliti per la prima volta in pedana.